Ексклюзив
13:08 • 3990 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 9866 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 8602 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 13226 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
09:19 • 14657 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 25685 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 34472 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 30618 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 27849 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 23278 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
ДБР повідомило про нову підозру у справі щодо виведення активів харківського банку на понад 200 млн грн

Київ • УНН

 • 2106 перегляди

ДБР повідомило про нову підозру у справі щодо незаконного виведення активів із харківського банку. Колишня начальниця юридичного управління підозрюється у розтраті майна на понад 200 млн грн.

ДБР повідомило про нову підозру у справі щодо виведення активів харківського банку на понад 200 млн грн

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру у справі щодо незаконного виведення активів зі збанкрутілого харківського банку. Йдеться про нерухоме майно загальною вартістю понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, підозру оголошено колишній начальниці юридичного управління банку. Встановлено, що вона брала участь у схемі незаконного переоформлення банківської нерухомості на афілійовану з власником банку юридичну особу. Для реалізації оборудки було залучено підконтрольну компанію, представником якої виступала інша службова особа банку, що діяла під керівництвом екскерівниці юридичного управління.

Колишній посадовиці інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

У ДБР зазначають, що розслідування злочинів у фінансовій сфері, зокрема незаконного виведення активів із банків, є одним із пріоритетних напрямів роботи Бюро. Досудове розслідування у цій справі триває, процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо

Гендиректорку АТ "Сегежа Україна" з Прикарпаття звинувачують у незаконній передачі державного майна та продажу продукції за заниженою ціною, що завдало державі збитків на 46 млн грн. Також їй інкримінують організацію незаконного переправлення сина до Румунії за 18 тис. доларів.

Андрій Тимощенков

Кримінал та НПФінанси
Нерухомість
Державний бюджет
Довічне позбавлення волі
Генеральний прокурор (Україна)
Румунія
Харків