ДБР повідомило про нову підозру у справі щодо виведення активів харківського банку на понад 200 млн грн

Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру у справі щодо незаконного виведення активів зі збанкрутілого харківського банку. Йдеться про нерухоме майно загальною вартістю понад 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, підозру оголошено колишній начальниці юридичного управління банку. Встановлено, що вона брала участь у схемі незаконного переоформлення банківської нерухомості на афілійовану з власником банку юридичну особу. Для реалізації оборудки було залучено підконтрольну компанію, представником якої виступала інша службова особа банку, що діяла під керівництвом екскерівниці юридичного управління.

Колишній посадовиці інкримінують розтрату майна в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

У ДБР зазначають, що розслідування злочинів у фінансовій сфері, зокрема незаконного виведення активів із банків, є одним із пріоритетних напрямів роботи Бюро. Досудове розслідування у цій справі триває, процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

