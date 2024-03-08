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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Итоги инвентаризации: Минобороны выявило более 200 незаконно захваченных земельных участков

Итоги инвентаризации: Минобороны выявило более 200 незаконно захваченных земельных участков

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 14:57  •  4323 просмотра

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В 2023 году Минобороны выявило 200 незаконно захваченных земельных участков общей площадью более 170 га стоимостью более 300 млн грн во Львовской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях и направило сообщение в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

По итогам инвентаризации земель в течение 2023 года в Министерстве обороны обнаружили 200 незаконно захваченных земельных участков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали 

Сертифицированные инженеры-землеустроители установили, что должностные лица отдельных органов местного самоуправления Львовской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областей самовольно заняли и незаконно изъяли у Минобороны более 170 гектаров земель, которые необходимы для обеспечения обороноспособности страны 

- резюмировали в ведомстве. 

Отмечается, что только по нормативно-денежной оценке, стоимость изъятых земель составляет более 300 миллионов гривен. 

Минобороны уже направило в правоохранительные органы сообщение о захвате участков и ожидает привлечения причастных лиц к уголовной ответственности. 

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Дополнение

Вместе с тем по информации Главного управления земель и фондов, в 2023 году Министерству удалось отменить государственную регистрацию за посторонними лицами 58 земельных участков общей площадью 2380 гектаров и вернуть в свою собственность более 30 тысяч квадратных метров недвижимости.

Это, в частности, обеспечили в судебном и внесудебном порядке, путем реализации решений судов, обжалования противоправных решений государственных регистраторов и изготовления правоустанавливающих документов.

Позиция Министерства принципиальна: каждый выявленный факт нарушения будет подлежать огласке, а участники преступных схем и сделок с государственными землями - понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством

- отметила Государственный секретарь министерства обороны Украины Людмила Дараган

Напомним

Министерство обороны позволит военным частям вести бухгалтерские реестры и журналы учета имущества только в электронном виде, чтобы уменьшить бюрократию и усилить кибербезопасность.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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