Итоги инвентаризации: Минобороны выявило более 200 незаконно захваченных земельных участков

По итогам инвентаризации земель в течение 2023 года в Министерстве обороны обнаружили 200 незаконно захваченных земельных участков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Сертифицированные инженеры-землеустроители установили, что должностные лица отдельных органов местного самоуправления Львовской, Полтавской, Николаевской и Черкасской областей самовольно заняли и незаконно изъяли у Минобороны более 170 гектаров земель, которые необходимы для обеспечения обороноспособности страны - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что только по нормативно-денежной оценке, стоимость изъятых земель составляет более 300 миллионов гривен.

Минобороны уже направило в правоохранительные органы сообщение о захвате участков и ожидает привлечения причастных лиц к уголовной ответственности.

Пророссийские хакеры атаковали государственный и коммерческий сектор Украины - Силы обороны Юга

Дополнение

Вместе с тем по информации Главного управления земель и фондов, в 2023 году Министерству удалось отменить государственную регистрацию за посторонними лицами 58 земельных участков общей площадью 2380 гектаров и вернуть в свою собственность более 30 тысяч квадратных метров недвижимости.

Это, в частности, обеспечили в судебном и внесудебном порядке, путем реализации решений судов, обжалования противоправных решений государственных регистраторов и изготовления правоустанавливающих документов.

Позиция Министерства принципиальна: каждый выявленный факт нарушения будет подлежать огласке, а участники преступных схем и сделок с государственными землями - понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством - отметила Государственный секретарь министерства обороны Украины Людмила Дараган

Напомним

Министерство обороны позволит военным частям вести бухгалтерские реестры и журналы учета имущества только в электронном виде, чтобы уменьшить бюрократию и усилить кибербезопасность.