Підсумки інвентаризації: Міноборони виявило понад 200 незаконно захоплених земельних ділянок
Київ • УНН
У 2023 році Міноборони виявило 200 незаконно захоплених земельних ділянок загальною площею понад 170 га вартістю понад 300 млн грн у Львівській, Миколаївській, Черкаській та Полтавській областях та направило повідомлення до правоохоронних органів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
За підсумками інвентаризації земель протягом 2023 року у Міністерстві оборони виявили 200 незаконно захоплених земельних ділянок. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони.
Деталі
Сертифіковані інженери-землевпорядники встановили, що посадові особи окремих органів місцевого самоврядування Львівської, Полтавської, Миколаївської та Черкаської областей самовільно зайняли та незаконно вилучили в Міноборони понад 170 гектарів земель, які необхідні для забезпечення обороноздатності країни
Зазначається, що лише за нормативно-грошовою оцінкою, вартість вилучених земель становить понад 300 мільйонів гривень.
Міноборони вже скерувало до правоохоронних органів повідомлення про захоплення ділянок й очікує притягнення причетних осіб до кримінальної відповідальності.
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Доповнення
Разом з тим за інформацією Головного управління земель та фондів, у 2023 році Міністерству вдалося скасувати державну реєстрацію за сторонніми особами 58 земельних ділянок загальною площею 2380 гектарів і повернути у свою власність понад 30 тисяч квадратних метрів нерухомості.
Це, зокрема, забезпечили у судовому та позасудовому порядках, шляхом реалізації рішень судів, оскарження протиправних рішень державних реєстраторів та виготовлення правовстановлюючих документів.
Позиція Міністерства принципова: кожен виявлений факт порушення підлягатиме розголосу, а учасники злочинних схем та оборудок з державними землями – понесуть відповідальність, передбачену чинним законодавством
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