Италия готова отправить миротворцев в Украину

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия готова принять участие в возможной миротворческой миссии в Украине. Об этом пишет агентство Ansa, передает УНН.

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Отмечается, что глава итальянского оборонного ведомства надеется на скорейший разговор о мире.

Я надеюсь на скорейший разговор о мире, о миротворческой миссии в Украине, а также в Газе и Ливане. Мы готовы играть эту роль, роль которой всегда выделялись как нация