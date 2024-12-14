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Италия готова отправить миротворцев в Украину

Италия готова отправить миротворцев в Украину

Киев  •  УНН

 • 10406 просмотра

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Министр обороны Италии Крозетто заявил о готовности страны участвовать в миротворческой миссии в Украине. Однако глава МИД Таяни считает такую дискуссию преждевременной, подчеркивая необходимость достижения "справедливого мира".

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия готова принять участие в возможной миротворческой миссии в Украине. Об этом пишет агентство Ansa, передает УНН.

Детали

Отмечается, что глава итальянского оборонного ведомства надеется на скорейший разговор о мире.

Я надеюсь на скорейший разговор о мире, о миротворческой миссии в Украине, а также в Газе и Ливане. Мы готовы играть эту роль, роль которой всегда выделялись как нация

- сказал Гвидо Крозетто.

Впрочем, единой позиции относительно миротворцев в правительстве Италии нет, сообщает Ansa. Министр иностранных дел Антонио Таяни назвал дискуссию о миротворцах "преждевременной".

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"Давайте увидим, что произойдет, когда и если война закончится", - сказал министр, добавив, что сначала важно достичь „справедливого мира".  

Напомним,

Министр обороны ФРГ Писториус не исключил возможность отправки немецких миротворцев в Украину в будущем. Сейчас этот вопрос не рассматривается, но окончательное решение будет зависеть от "создавшихся условий".

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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