ISW: Россия начала наступление на «пояс крепостей» Донетчины и Славянск
Киев • УНН
Войска РФ начали масштабные механизированные атаки на Лиманском направлении. Целью операции является прорыв главной оборонной линии ВСУ и захват городов.
Российские войска, вероятно, начали весенне-летнее наступление 2026 года на украинский «пояс крепостей» — главную оборонительную линию Украины в Донецкой области. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что российские войска начали усиленные наземные операции на Лиманском направлении, чтобы продвинуться на Славянск, северный край «пояса крепостей», с северо-востока, что, вероятно, создаст условия для нового наступления на Славянск с востока и юго-востока.
Это наступление размером с полк значительно превышает большинство российских механизированных наступлений последних месяцев, ... что указывает на усиление российских усилий в попытке наступления на Лиман для создания условий для дальнейших наступлений на Славянск и Краматорск
По их оценкам, российские войска могут атаковать вдоль различных направлений, чтобы подавить и отвлечь оборону Украины с помощью беспилотников.
«Эти воздушные и беспилотные удары, вероятно, являются продолжением российской кампании воздушного перехвата на Лиманском направлении, целью которой является ухудшение логистики и оборонных возможностей Украины перед наземными операциями, чтобы позволить российским войскам осуществлять более быстрое и легкое территориальное продвижение», - резюмируют в ISW.
Напомним
По оценкам ISW, российские войска все чаще осуществляют механизированные атаки на передовой, возможно, в рамках усиленной подготовки к весенне-летнему наступлению 2026 года.
