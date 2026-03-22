ISW: росія почала наступ на "пояс фортець" Донеччини та Слов'янськ
Київ • УНН
Війська рф розпочали масштабні механізовані атаки на Лиманському напрямку. Метою операції є прорив головної оборонної лінії ЗСУ та захоплення міст.
Російські війська, ймовірно, розпочали весняно-літній наступ 2026 року на український "пояс фортець" - головну оборонну лінію України в Донецькій області. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Зазначається, що російські війська розпочали посилені наземні операції на Лиманському напрямку, щоб просунутися на Слов'янськ, північний край "поясу фортець", з північного сходу, що, ймовірно, створить умови для нового наступу на Слов'янськ зі сходу та південного сходу.
Цей наступ розміром з полк значно перевищує більшість російських механізованих наступів останніх місяців, ... що вказує на посилення російських зусиль у спробі наступу на Лиман для створення умов для подальших наступів на Слов'янськ і Краматорськ
За їхніми оцінками, російські війська можуть атакувати вздовж різних напрямків, щоб придушити та відволікти оборону України за допомогою безпілотників.
"Ці повітряні та безпілотні удари, ймовірно, є продовженням російської кампанії повітряного перехоплення на Лиманському напрямку, метою якої є погіршення логістики та оборонних можливостей України перед наземними операціями, щоб дозволити російським військам здійснювати швидше та легше територіальне просування", - резюмують в ISW.
За оцінками ISW, російські війська все частіше здійснюють механізовані атаки на передовій, можливо, в рамках посиленої підготовки до весняно-літнього наступу 2026 року.
