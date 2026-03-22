Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 27895 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 50348 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 49022 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 68054 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 93367 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 47866 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 44415 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 35916 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 55272 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
ISW: росія почала наступ на "пояс фортець" Донеччини та Слов'янськ

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Війська рф розпочали масштабні механізовані атаки на Лиманському напрямку. Метою операції є прорив головної оборонної лінії ЗСУ та захоплення міст.

ISW: росія почала наступ на "пояс фортець" Донеччини та Слов'янськ

Російські війська, ймовірно, розпочали весняно-літній наступ 2026 року на український "пояс фортець" - головну оборонну лінію України в Донецькій області. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що російські війська розпочали посилені наземні операції на Лиманському напрямку, щоб просунутися на Слов'янськ, північний край "поясу фортець", з північного сходу, що, ймовірно, створить умови для нового наступу на Слов'янськ зі сходу та південного сходу.

Цей наступ розміром з полк значно перевищує більшість російських механізованих наступів останніх місяців, ... що вказує на посилення російських зусиль у спробі наступу на Лиман для створення умов для подальших наступів на Слов'янськ і Краматорськ

- вважають аналітики.

За їхніми оцінками, російські війська можуть атакувати вздовж різних напрямків, щоб придушити та відволікти оборону України за допомогою безпілотників.

"Ці повітряні та безпілотні удари, ймовірно, є продовженням російської кампанії повітряного перехоплення на Лиманському напрямку, метою якої є погіршення логістики та оборонних можливостей України перед наземними операціями, щоб дозволити російським військам здійснювати швидше та легше територіальне просування", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

За оцінками ISW, російські війська все частіше здійснюють механізовані атаки на передовій, можливо, в рамках посиленої підготовки до весняно-літнього наступу 2026 року.

