ISW: росія готує масштабний механізований наступ на Донецьку область
Київ • УНН
Окупанти активізували бронетехніку на трьох напрямках для підготовки до літньої кампанії. ISW прогнозує атаки на "пояс фортець" та зростання втрат ворога.
російські війська все частіше здійснюють механізовані атаки на передовій, можливо, в рамках посиленої підготовки до весняно-літнього наступу 2026 року. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що нині спостерігається збільшення кількості російських механізованих атак на різних ділянках фронту. Деякі з них, імовірно, були російськими розвідувальними місіями, спрямованими на дослідження, виявлення або перевірку українських позицій перед майбутніми наземними атаками у весняно-літній кампанії.
росія може розпочати весняно-літній наступ на "пояс фортець" у Донецькій області, а механізовані штурми та удари на Лиманському, Костянтинівському та Покровському напрямках можуть бути частиною зусиль з підготовки до атак на "пояс фортець" у майбутньому
На їхню думку, ці приготування свідчать про те, що наземна фаза весняно-літньої наступальної кампанії "наближається, якщо вона ще не розпочалася".
"Очікуваний весняно-літній наступ 2026 року навряд чи призведе до залучення значної кількості бронетехніки в результаті кількох одночасних механізованих атак на українські позиції, однак, враховуючи щільну лінію фронту з використанням дронів та нестачу російської бронетехніки", - резюмують в ISW.
Нагадаємо
Ворог посилив тиск одразу на кількох ділянках фронту. Водночас суттєво зросли й втрати противника: лише за вівторок–четвер знешкоджено близько 4840 окупантів убитими та пораненими, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
