ISW: Россия готовит масштабное механизированное наступление на Донецкую область

Киев • УНН

 • 1802 просмотра

Оккупанты активизировали бронетехнику на трех направлениях для подготовки к летней кампании. ISW прогнозирует атаки на "пояс крепостей" и рост потерь врага.

российские войска все чаще совершают механизированные атаки на передовой, возможно, в рамках усиленной подготовки к весенне-летнему наступлению 2026 года. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что в настоящее время наблюдается увеличение количества российских механизированных атак на различных участках фронта. Некоторые из них, вероятно, были российскими разведывательными миссиями, направленными на исследование, выявление или проверку украинских позиций перед будущими наземными атаками в весенне-летней кампании.

Россия может начать весенне-летнее наступление на «пояс крепостей» в Донецкой области, а механизированные штурмы и удары на Лиманском, Константиновском и Покровском направлениях могут быть частью усилий по подготовке к атакам на «пояс крепостей» в будущем

- прогнозируют аналитики.

По их мнению, эти приготовления свидетельствуют о том, что наземная фаза весенне-летней наступательной кампании «приближается, если она еще не началась».

«Ожидаемое весенне-летнее наступление 2026 года вряд ли приведет к задействованию значительного количества бронетехники в результате нескольких одновременных механизированных атак на украинские позиции, однако, учитывая плотную линию фронта с использованием дронов и нехватку российской бронетехники», - резюмируют в ISW.

Напомним

Враг усилил давление сразу на нескольких участках фронта. В то же время существенно возросли и потери противника: только за вторник–четверг обезврежено около 4840 оккупантов убитыми и ранеными, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

