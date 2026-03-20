Зеленский назвал условие возобновления военных переговоров

Возобновление переговоров по военному направлению возможно при наличии политической воли. Сейчас ее нет, несмотря на достигнутый ранее прогресс в трехстороннем формате. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНН.

Президент сообщил, что во время трехстороннего заседания стороны достигли прогресса в военном формате.

Как я и говорил, у нас был прогресс в трехстороннем заседании именно в военном формате. Три стороны в принципе согласовали, как мониторить прекращение огня, когда будет политическая воля. Политической воли пока нет