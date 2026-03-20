Зеленский назвал условие возобновления военных переговоров
Киев • УНН
Стороны согласовали механизм мониторинга прекращения огня, но политическая воля отсутствует. Украинская группа направляется в США для обсуждения дальнейших шагов.
Возобновление переговоров по военному направлению возможно при наличии политической воли. Сейчас ее нет, несмотря на достигнутый ранее прогресс в трехстороннем формате. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает УНН.
Подробности
Президент сообщил, что во время трехстороннего заседания стороны достигли прогресса в военном формате.
Как я и говорил, у нас был прогресс в трехстороннем заседании именно в военном формате. Три стороны в принципе согласовали, как мониторить прекращение огня, когда будет политическая воля. Политической воли пока нет
Кроме того, он пояснил, что именно поэтому в пути политическая подгруппа, которая будет разговаривать с американской стороной.
Будут разговаривать в Америке. Мы понимаем, что "русские" не хотят приезжать в Америку, а американская сторона пока идет война на Ближнем Востоке, говорят, что их присутствие в Америке - это приоритет. Поэтому и наша группа едет в Соединенные Штаты Америки
