Зеленський назвав умову відновлення військових перемовин

Відновлення перемовин на військовому напрямку можливе за наявності політичної волі. Наразі її немає, попри досягнутий раніше прогрес у тристоронньому форматі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Президент повідомив, що під час тристороннього засідання сторони досягли прогресу у військовому форматі.

Як я й говорив, що у нас був прогрес в тристоронньому засіданні саме у військовому форматі. Три сторони в принципі погодили як моніторити припинення вогню коли буде політична воля. Політичної волі поки що немає