Зеленський назвав умову відновлення військових перемовин
Київ • УНН
Сторони погодили механізм моніторингу припинення вогню, але політична воля відсутня. Українська група прямує до США для обговорення подальших кроків.
Відновлення перемовин на військовому напрямку можливе за наявності політичної волі. Наразі її немає, попри досягнутий раніше прогрес у тристоронньому форматі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, під час спілкування з журналістами, передає УНН.
Деталі
Президент повідомив, що під час тристороннього засідання сторони досягли прогресу у військовому форматі.
Як я й говорив, що у нас був прогрес в тристоронньому засіданні саме у військовому форматі. Три сторони в принципі погодили як моніторити припинення вогню коли буде політична воля. Політичної волі поки що немає
Крім того, він пояснив, що саме тому в дорозі політична підгрупа, яка буде розмовляти з американською стороною.
Будуть розмовляти в Америці. Ми розуміємо, що "рускіє" не хочуть приїжджати до Америки, а американська сторона поки йде війна на Близькому Сході, говорять, що їх присутність в Америці - це пріоритет. Тому і наша група їде в Сполучені Штати Америки
