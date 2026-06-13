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путин увеличил численность армии рф до 1,5 миллиона военных

Киев • УНН

 • 516 просмотра

российский диктатор владимир путин подписал указ об увеличении количества военных на 7360 человек. Общая штатная численность армии рф теперь составляет почти 2,4 миллиона человек.

путин увеличил численность армии рф до 1,5 миллиона военных

российский диктатор владимир путин подписал указ, согласно которому численность российской армии увеличивается на 7360 военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение минобороны страны-агрессора.

Детали

Согласно указу, общая штатная численность российской армии установлена на уровне 2 399 130 человек, из которых 1 510 000 - военнослужащие.

Правительству российской федерации предусмотреть выделение министерству обороны российской федерации бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего Указа

- говорится в документе.

Также путин поручил признать утратившим силу указ от 4 марта 2026 года, согласно которому количество военнослужащих рф составляло 1 502 640 человек.

Напомним

российский диктатор владимир путин заявил, что со стороны рф против Украины воюет более 700 тыс. человек.

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Вадим Хлюдзинский

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