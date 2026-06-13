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Фейковая "забота": на ВОТ анонсировали расселение из аварийного жилья - ЦПД

Киев • УНН

 • 1250 просмотра

Оккупанты планируют расселить 2200 человек до 2027 года на захваченных территориях. В ЦПД называют программу пропагандой из-за мизерных масштабов помощи.

Фейковая "забота": на ВОТ анонсировали расселение из аварийного жилья - ЦПД

российская пропаганда "радостно" отчитывается о запуске программы расселения из аварийного жилья на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что за этим пафосом стоят мизерные цифры, которые никак не способны перекрыть масштабы гуманитарной катастрофы на ВОТ.

Вице-премьер рф марат хуснуллин объявил, что до конца 2027 года планируется расселить 2 200 человек. На данный момент оккупанты одобрили заявки на расселение только для более чем 1 200 человек. Эти показатели выглядят просто ничтожно на фоне сотен тысяч разрушенных и поврежденных домов в Бахмуте, Авдеевке, Покровске, Угледаре и других городах, которые российская армия буквально стерла с лица земли

- говорится в сообщении.

Указывается, что часть Донецкой и Луганской областей находится под российской оккупацией еще с 2014 года, все это время жилищный фонд там системно деградировал, но судьба жителей аварийных домов в кремле никого не волновала.

"Эта программа является исключительно элементом пропаганды. Таким образом москва пытается создать лживую картинку "заботы" о населении ВОТ, при этом не решая реальных проблем", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

Оккупационная администрация продолжает реализовывать проекты масштабной жилой застройки на временно оккупированной Херсонщине.

Оккупанты в Мариуполе массово отбирают жилье у местных даже с российскими документами - ЦНС22.05.26, 00:32 • 15201 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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