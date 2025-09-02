ISW: кремль хочет показать, что считает Януковича легитимным главой Украины

Обнародование российскими СМИ якобы заявления экс-президента Украины Виктора Януковича демонстрирует, что кремль считает именно его легитимным главой Украинского Государства. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

По мнению аналитиков, кремль, вероятно, приурочил выход видеообращения Януковича к выступлению российского диктатора путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), "чтобы придать легитимности требованию путина о смене режима в Украине".

Последнее публичное появление Януковича в СМИ произошло в июле 2022 года, когда он призвал украинцев сдаться россии - напоминают в ISW.

Там указывают, что время съемки видеообращения Януковича неизвестно, но он начал с заявления, что путин "абсолютно прав" – "очевидно, в ответ на замечания Путина по Украине на саммите ШОС, что указывает на то, что это, вероятно, был срежиссированный информационный вброс".

"кремль может ставить условия, утверждая, что Янукович является легитимным лидером Украины, а не Президент Украины Владимир Зеленский. Однако такие утверждения являются ложными, поскольку Янукович бежал из Украины по собственному желанию после Революции Достоинства, и с тех пор в Украине произошло несколько демократических выборов", - резюмируют аналитики.

Напомним

Накануне российские СМИ распространили заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича, в котором он, в частности, отметил, что работал над сближением Украины с ЕС, но был категорически против вступления в НАТО, что привело бы "к гражданской войне".

