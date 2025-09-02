ISW: кремль хочет показать, что считает Януковича легитимным главой Украины

$41.320.06
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 16612 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
1 сентября, 15:53 • 29653 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 38742 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 40780 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 186027 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 105709 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 191909 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 199313 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
1 сентября, 05:46 • 168281 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 38742 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонеза
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 191911 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 199314 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Великобритания
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотреть
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
MIM-104 Patriot
Су-57
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат

ISW: кремль хочет показать, что считает Януковича легитимным главой Украины

Киев • УНН

 • 936 просмотра

В Институте изучения войны расценивают обнародование кремлем заявления экс-президента Украины Виктора Януковича как попытку москвы легитимизировать его. Это, вероятно, было срежиссированной информационной операцией, приуроченной к выступлению путина на саммите ШОС.

ISW: кремль хочет показать, что считает Януковича легитимным главой Украины

Обнародование российскими СМИ якобы заявления экс-президента Украины Виктора Януковича демонстрирует, что кремль считает именно его легитимным главой Украинского Государства. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

По мнению аналитиков, кремль, вероятно, приурочил выход видеообращения Януковича к выступлению российского диктатора путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), "чтобы придать легитимности требованию путина о смене режима в Украине".

Последнее публичное появление Януковича в СМИ произошло в июле 2022 года, когда он призвал украинцев сдаться россии

- напоминают в ISW.

Там указывают, что время съемки видеообращения Януковича неизвестно, но он начал с заявления, что путин "абсолютно прав" – "очевидно, в ответ на замечания Путина по Украине на саммите ШОС, что указывает на то, что это, вероятно, был срежиссированный информационный вброс".

"кремль может ставить условия, утверждая, что Янукович является легитимным лидером Украины, а не Президент Украины Владимир Зеленский. Однако такие утверждения являются ложными, поскольку Янукович бежал из Украины по собственному желанию после Революции Достоинства, и с тех пор в Украине произошло несколько демократических выборов", - резюмируют аналитики.

Напомним

Накануне российские СМИ распространили заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича, в котором он, в частности, отметил, что работал над сближением Украины с ЕС, но был категорически против вступления в НАТО, что привело бы "к гражданской войне".

Приговор Януковичу: Офис генпрокурора раскрыл детали побега из Украины при поддержке рф28.04.25, 16:03 • 2758 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Институт изучения войны
НАТО
Владимир Зеленский
Украина