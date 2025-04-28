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Приговор Януковичу: Офис генпрокурора раскрыл детали побега из Украины при поддержке рф

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Денис Иванов заявил, что приговор Януковичу установил обстоятельства его побега из Украины в 2014 году с помощью российских спецслужб. Суд назначил Януковичу 15 лет лишения свободы.

Приговор Януковичу: Офис генпрокурора раскрыл детали побега из Украины при поддержке рф

Заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса Генпрокурора Денис Иванов высказался по поводу вынесения приговора бывшему Президенту Виктору Януковичу и заместителю начальника Управления Государственной охраны. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

По словам Дениса Иванова, данный приговор поставил точку в вопросах, как именно, когда и с кем бывший президент покидал территорию Украины. В ходе досудебного расследования было установлено, что Янукович сделал это незаконным способом, а именно - подстрекнув военнослужащих УГО к совершению дезертирства, переправив их и близких лиц из своего окружения через Государственную границу Украины.

Фактически по результатам судебного разбирательства мы воссоздали события 2014 года. Установили маршрут, даты, время передвижения и перемещавшихся лиц. Все те события происходили в сопровождении спецслужб и вооруженных сил российской федерации

 – заявил Иванов.

Контекст

Бывший Президент Украины Виктор Янукович в понедельник, 28 апреля, был признан виновным в совершении ряда преступлений. Согласно решению Подольского районного суда города Киева, Януковичу назначено 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству, а экс-заместителю начальника УГО Украины - 10 лет лишения свободы по аналогичным обвинениям.

Януковича во второй раз осудили в Украине: он заочно получил 15 лет заключения28.04.25, 10:06 • 2538 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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