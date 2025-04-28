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Вирок Януковичу: Офіс генпрокурора розкрив деталі втечі з України за підтримки рф

Київ • УНН

 • 496 перегляди

Денис Іванов заявив, що вирок Януковичу встановив обставини його втечі з України у 2014 році за допомогою російських спецслужб. Суд призначив Януковичу 15 років позбавлення волі.

Вирок Януковичу: Офіс генпрокурора розкрив деталі втечі з України за підтримки рф

Заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора Денис Іванов висловився щодо ухвалення вирок колишньому Президенту Віктору Януковичу та заступнику начальника Управління Державної охорони. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі

За словами Дениса Іванова, даний вирок поставив крапку у питаннях, як саме, коли і з ким колишній президент залишав територію України. Під час досудового розслідування було встановлено, що Янукович зробив це у незаконний спосіб, а саме - підбуривши військовослужбовців УДО до вчинення дезертирства, переправивши їх та близьких осіб зі свого оточення через Державний кордон України.

Фактично за результатами судового розгляду ми відтворили події 2014 року. Встановили маршрут, дати, час пересування та осіб, які переміщувалися. Всі ті події відбувалися у супроводі спецслужб і збройних сил російської федерації

 – заявив Іванов.

Контекст

Колишній Президент України Віктор Янукович у понеділок, 28 квітня, був визнаний винним у вчиненні низки злочинів. Згідно рішення Подільського районного суду міста Києва, Януковичу призначено 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства, а ексзаступнику начальника УДО України - 10 років позбавлення волі за аналогічними звинуваченнями.

Януковича вдруге засудили в Україні: він заочно отримав 15 років ув'язнення28.04.25, 10:06 • 2544 перегляди

Євген Устименко

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