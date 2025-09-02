$41.320.06
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
ISW: кремль хоче показати, що вважає Януковича легітимним главою України

Київ • УНН

 • 434 перегляди

В Інституті вивчення війни розцінюють оприлюднення кремлем заяви екс-президента України Віктора Януковичаяк як спробу москви легітимізувати його. Це, ймовірно, було зрежисованою інформаційною операцією, приуроченою до виступу путіна на саміті ШОС.

ISW: кремль хоче показати, що вважає Януковича легітимним главою України

Оприлюднення нібито заяви екс-президента України Віктора Януковича російськими ЗМІ демонструє, що кремль вважає саме його легітимним главою Української Держави. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

На думку аналітиків, кремль, імовірно, приурочив вихід відеозвернення Януковича до виступу російського диктатора путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), "щоб надати легітимності вимозі путіна про зміну режиму в Україні".

Остання публічна поява Януковича у ЗМІ відбулася в липні 2022 року, коли він закликав українців здатися росії

- нагадують в ISW.

Там вказують, що час зйомки відеозвернення Януковича невідомий, але він розпочав із заяви, що путін "абсолютно правий" – "очевидно, у відповідь на зауваження Путіна щодо України на саміті ШОС, що вказує на те, що це, ймовірно, була зрежисований інформаційний вкид".

"кремль може ставити умови, стверджуючи, що Янукович є легітимним лідером України, а не Президент України Володимир Зеленський. Однак такі твердження є хибними, оскільки Янукович втік з України за власним бажанням після Революції Гідності, і з того часу в Україні відбулося кілька демократичних виборів", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Напередодні російські ЗМІ поширили заяву колишнього президента України Віктора Януковича, в якій він, зокрема, зазначив, що працював над зближенням України з ЄС, але був категорично проти вступу до НАТО, що призвело б "до громадянської війни".

Вирок Януковичу: Офіс генпрокурора розкрив деталі втечі з України за підтримки рф28.04.25, 16:03 • 2758 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
НАТО
Володимир Зеленський
Україна