ISW: кремль хоче показати, що вважає Януковича легітимним главою України

Оприлюднення нібито заяви екс-президента України Віктора Януковича російськими ЗМІ демонструє, що кремль вважає саме його легітимним главою Української Держави. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

На думку аналітиків, кремль, імовірно, приурочив вихід відеозвернення Януковича до виступу російського диктатора путіна на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС), "щоб надати легітимності вимозі путіна про зміну режиму в Україні".

Остання публічна поява Януковича у ЗМІ відбулася в липні 2022 року, коли він закликав українців здатися росії - нагадують в ISW.

Там вказують, що час зйомки відеозвернення Януковича невідомий, але він розпочав із заяви, що путін "абсолютно правий" – "очевидно, у відповідь на зауваження Путіна щодо України на саміті ШОС, що вказує на те, що це, ймовірно, була зрежисований інформаційний вкид".

"кремль може ставити умови, стверджуючи, що Янукович є легітимним лідером України, а не Президент України Володимир Зеленський. Однак такі твердження є хибними, оскільки Янукович втік з України за власним бажанням після Революції Гідності, і з того часу в Україні відбулося кілька демократичних виборів", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Напередодні російські ЗМІ поширили заяву колишнього президента України Віктора Януковича, в якій він, зокрема, зазначив, що працював над зближенням України з ЄС, але був категорично проти вступу до НАТО, що призвело б "до громадянської війни".

