22 ноября, 17:42 • 24158 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 46975 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 16:29 • 34087 просмотра
Рубио и Виткофф завтра прибудут в Женеву для обсуждения мирного плана для Украины - СМИ
22 ноября, 14:45 • 33986 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 14:16 • 29870 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
22 ноября, 13:41 • 18426 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 20227 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 19792 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
22 ноября, 10:59 • 22081 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 28125 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
публикации
Эксклюзивы
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 61164 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 67802 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 64653 просмотра
ISW: кремль готовит россиян и мир к максималистской победе в Украине, демонстративно отклоняя мирный план США

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

российские чиновники и СМИ отклоняют мирный план США, требуя полного соответствия требованиям россии и отказываясь от территориальных компромиссов. кремль активно формирует общественное мнение, чтобы не соглашаться на что-то меньшее, чем полная победа в Украине.

ISW: кремль готовит россиян и мир к максималистской победе в Украине, демонстративно отклоняя мирный план США

российские чиновники и государственные СМИ продолжают создавать информационные условия для отклонения предложенного США 28-пунктного мирного плана, что свидетельствует о том, что кремль активно приучает российский народ не соглашаться на что-либо меньшее, чем полная победа в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики, в частности, указывают на заявление первого заместителя председателя комитета по международным делам государственной думы рф алексея чепы, по словам которого, любой план должен полностью соответствовать требованиям россии.

Чепа повторил, что целью россии является любое мирное урегулирование, которое должно решить якобы "коренные причины" ее войны в Украине, ... и намекнул, что предложенный мирный план дает большие уступки россии, чем предыдущие предложения, но все еще недостаточен для удовлетворения максималистских требований рф

- отмечают авторы.

Мирный план Трампа плох для Украины, Европы и США - The Economist23.11.25, 02:44 • 5174 просмотра

По их оценке, российские государственные телеканалы и милблогеры повторяют аналогичные нарративы - в частности, что россия согласится только на мирный план, который устраняет коренные причины войны, намекая на то, что россия не заинтересована в каких-либо мирных переговорах, пока не достигнет своих целей на поле боя.

Член комитета государственной думы по вопросам обороны андрей колесник заявил, что россия не откажется от каких-либо территорий в Украине, которые она незаконно аннексировала, даже от территорий, которые россия не полностью оккупировала, таких как Запорожская область

- констатируют в ISW.

Там делают вывод, что кремль не заинтересован в каких-либо территориальных компромиссах, при этом победа россии не является неизбежной, а Украина и Запад могут использовать несколько ключевых слабых сторон россии, чтобы принудить кремль к переговорам и реальным уступкам.

Напомним

По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.

Новый план США по прекращению российско-украинской войны удивил европейское дипломатическое сообщество.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и россии по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

Борис Джонсон назвал мирный план США и россии "полным предательством Украины"22.11.25, 21:00 • 10268 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Институт изучения войны
НАТО
Соединённые Штаты
Украина