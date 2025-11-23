ISW: кремль готовит россиян и мир к максималистской победе в Украине, демонстративно отклоняя мирный план США

российские чиновники и государственные СМИ продолжают создавать информационные условия для отклонения предложенного США 28-пунктного мирного плана, что свидетельствует о том, что кремль активно приучает российский народ не соглашаться на что-либо меньшее, чем полная победа в Украине. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики, в частности, указывают на заявление первого заместителя председателя комитета по международным делам государственной думы рф алексея чепы, по словам которого, любой план должен полностью соответствовать требованиям россии.

Чепа повторил, что целью россии является любое мирное урегулирование, которое должно решить якобы "коренные причины" ее войны в Украине, ... и намекнул, что предложенный мирный план дает большие уступки россии, чем предыдущие предложения, но все еще недостаточен для удовлетворения максималистских требований рф - отмечают авторы.

По их оценке, российские государственные телеканалы и милблогеры повторяют аналогичные нарративы - в частности, что россия согласится только на мирный план, который устраняет коренные причины войны, намекая на то, что россия не заинтересована в каких-либо мирных переговорах, пока не достигнет своих целей на поле боя.

Член комитета государственной думы по вопросам обороны андрей колесник заявил, что россия не откажется от каких-либо территорий в Украине, которые она незаконно аннексировала, даже от территорий, которые россия не полностью оккупировала, таких как Запорожская область - констатируют в ISW.

Там делают вывод, что кремль не заинтересован в каких-либо территориальных компромиссах, при этом победа россии не является неизбежной, а Украина и Запад могут использовать несколько ключевых слабых сторон россии, чтобы принудить кремль к переговорам и реальным уступкам.

Напомним

По информации Axios, США продолжают работать с украинской стороной над редакцией мирного плана по завершению войны.

Европейские лидеры срочно координируют ответ на мирный план США и россии по Украине. Эта инициатива вызвала панику и беспокойство среди европейских чиновников, которые считают, что она может заставить Украину отказаться от территорий и ограничить размещение сил НАТО.

