ISW: кремль готує росіян та світ до максималістської перемоги в Україні, демонстративно відхиляючи мирний план США

російські чиновники та ЗМІ відхиляють мирний план США, вимагаючи повної відповідності вимогам росії та відмовляючись від територіальних компромісів. кремль активно формує громадську думку, щоб не погоджуватися на щось менше, ніж повна перемога в Україні.
російські чиновники та державні ЗМІ продовжують ставити інформаційні умови для відхилення запропонованого США 28-пунктного мирного плану, що свідчить про те, що кремль активно привчає російський народ не погоджуватися на щось менше, ніж повна перемога в Україні. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Аналітики, зокрема, вказують на заяву першого заступника голови комітету з міжнародних справ державної думи рф олексія чепи, за словами якого, будь-який план повинен повністю відповідати вимогам росії.
Чепа повторив, що метою росії є будь-яке мирне врегулювання, яке має вирішити нібито "корінні причини" її війни в Україні, ... і натякнув, що запропонований мирний план дає більші поступки росії, ніж попередні пропозиції, але все ще недостатній для задоволення максималістських вимог рф
За їхньою оцінкою, російські державні телеканали та мілблогери повторюють аналогічні наративи - зокрема, що росія погодиться лише на мирний план, який усуває корінні причини війни, натякаючи на те, що росія не зацікавлена в будь-яких мирних переговорах, доки не досягне своїх цілей на полі бою.
Член комітету державної думи з питань оборони андрій колесник заявив, що росія не відмовиться від жодних територій в Україні, які вона незаконно анексувала, навіть від територій, які росія не повністю окупувала, таких як Запорізька область
Там роблять висновок, що кремль не зацікавлений у будь-яких територіальних компромісах, при цьому перемога росії не є неминучою, а Україна та Захід можуть використати кілька ключових слабких сторін росії, щоб змусити кремль до переговорів та реальних поступок.
За інформацією Axios, США продувжують працювати з українською стороною над редакцією миного плану з завершення війни.
Новий план США щодо припинення російсько-української війни здивував європейську дипломатичну спільноту.
Європейські лідери терміново координують відповідь на мирний план США та росії щодо України. Ця ініціатива викликала паніку та занепокоєння серед європейських чиновників, які вважають, що вона може змусити Україну відмовитися від територій та обмежити розміщення сил НАТО.
