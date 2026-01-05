Исследования ветеринаров: забывают ли кошки своих хозяев и как работает их память

Несмотря на репутацию независимых животных, кошки обладают сложной многослойной памятью, которая позволяет им помнить хозяев месяцами или даже годами. По словам ветеринаров, опрошенных изданием Newsweek, кошки ассоциируют людей не только с эмоциями, но и с безопасностью, запахами и распорядком дня. Об этом пишет УНН.

Детали

Ветеринарная сестра Джейн Дэвидсон (Англия) отмечает, что память кошек привязана к физическому пространству. Они запоминают образы, звуки и запахи, создающие ощущение стабильности. Исследование Орхусского университета в Дании подтверждает: 80% владельцев животных замечали, что их питомцы способны вспоминать конкретные прошлые события, когда сталкиваются со знакомыми триггерами.

Эксперты утверждают: всего трех месяцев совместного проживания достаточно, чтобы кот запомнил человека на всю жизнь. Ветеринар платформы Meowoff Ирина Смирнова подчеркивает, что роль запахов и звуков в сохранении этих воспоминаний является определяющей, поэтому коты не забывают хозяев даже после длительной разлуки.

Признаки того, что кот скучает

Когда хозяев нет дома, коты могут проявлять стресс из-за нарушения привычного уклада. Ключевыми признаками того, что животное скучает, являются:

поиск мест с запахом владельца (кровать, одежда);

изменение аппетита или отказ от игр в течение первых дней отсутствия;

усиленная вокализация или чрезмерная привязанность к другим людям.

В состоянии сильного стресса коты могут метить территорию или царапать мебель, пытаясь распространить собственный аромат для успокоения. Ветеринары советуют тем, кто ухаживает за животными во время отпуска владельцев, тщательно следить за языком тела кота, чтобы вовремя распознать тревожное поведение.

