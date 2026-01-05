Исследования ветеринаров: забывают ли кошки своих хозяев и как работает их память

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 января, 15:52 • 15367 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 28072 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 49903 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 35600 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 47301 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 54476 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 59788 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 56242 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51372 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 66815 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.1м/с
79%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Госсекретарь США заявил, что Венесуэла не может быть превращена в "операционный хаб" для Ирана, россии или Китая4 января, 17:59 • 4368 просмотра
Украина подготовится к обоим вариантам – дипломатии или активной обороне: Зеленский анонсировал новую дипломатическую неделю в Европе4 января, 18:10 • 3912 просмотра
В Нидерландах отменили более сотни авиарейсов из-за снегопада4 января, 18:35 • 4586 просмотра
В рф сообщают, что в ельце после дроновой атаки загорелся завод "энергия"Video4 января, 18:50 • 10071 просмотра
Более 150 боестолкновений за сутки: Силы обороны отбили массированные атаки на Покровском и Гуляйпольском направлениях4 января, 20:17 • 3424 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 96889 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 115545 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 124692 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 260591 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 196531 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Марко Рубио
Тайсон Фьюри
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Иран
Украина
Швейцария
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 14362 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 12581 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 14332 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 24347 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 71456 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Сериал

Исследования ветеринаров: забывают ли кошки своих хозяев и как работает их память

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Ветеринары утверждают, что кошки помнят хозяев месяцами или годами, ассоциируя их с безопасностью, запахами и распорядком дня. Исследование подтверждает, что 80% владельцев замечали способность питомцев вспоминать прошлые события по знакомым триггерам.

Исследования ветеринаров: забывают ли кошки своих хозяев и как работает их память

Несмотря на репутацию независимых животных, кошки обладают сложной многослойной памятью, которая позволяет им помнить хозяев месяцами или даже годами. По словам ветеринаров, опрошенных изданием Newsweek, кошки ассоциируют людей не только с эмоциями, но и с безопасностью, запахами и распорядком дня. Об этом пишет УНН.

Детали

Ветеринарная сестра Джейн Дэвидсон (Англия) отмечает, что память кошек привязана к физическому пространству. Они запоминают образы, звуки и запахи, создающие ощущение стабильности. Исследование Орхусского университета в Дании подтверждает: 80% владельцев животных замечали, что их питомцы способны вспоминать конкретные прошлые события, когда сталкиваются со знакомыми триггерами.

18-летняя девушка в Киевской области бросила котенка об стену, снимая это на телефон, начато расследование - полиция04.01.26, 15:52 • 4118 просмотров

Эксперты утверждают: всего трех месяцев совместного проживания достаточно, чтобы кот запомнил человека на всю жизнь. Ветеринар платформы Meowoff Ирина Смирнова подчеркивает, что роль запахов и звуков в сохранении этих воспоминаний является определяющей, поэтому коты не забывают хозяев даже после длительной разлуки.

Признаки того, что кот скучает

Когда хозяев нет дома, коты могут проявлять стресс из-за нарушения привычного уклада. Ключевыми признаками того, что животное скучает, являются:

  • поиск мест с запахом владельца (кровать, одежда);
    • изменение аппетита или отказ от игр в течение первых дней отсутствия;
      • усиленная вокализация или чрезмерная привязанность к другим людям.

        В состоянии сильного стресса коты могут метить территорию или царапать мебель, пытаясь распространить собственный аромат для успокоения. Ветеринары советуют тем, кто ухаживает за животными во время отпуска владельцев, тщательно следить за языком тела кота, чтобы вовремя распознать тревожное поведение. 

        Во Флориде завершилась первая за десятилетие охота на черных медведей, несмотря на сопротивление активистов: убито 52 особи31.12.25, 18:43 • 7508 просмотров

        Степан Гафтко

        ОбществоНовости Мира
        Животные
        Одиночество
        Дания
        Англия