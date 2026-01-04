18-летняя девушка в Киевской области бросила котенка об стену, снимая это на телефон, начато расследование - полиция
Киев • УНН
Полиция Киевской области расследует жестокое обращение с животными. 18-летняя девушка бросила котенка об стену, снимая это на видео, и теперь животные получают помощь в ветеринарной клинике.
В Киевской области полиция начала расследование по факту жестокого обращения с животными после того, как в одном из сел Таращанской громады 18-летняя местная жительница силой бросила котенка об стену, снимая это на свой гаджет, сообщили в ГУНП в области в воскресенье, пишет УНН.
Детали
Видео с неправомерными действиями в отношении одного из животных было обнаружено во время мониторинга сети Интернет.
"На записи девушка силой бросила котенка об стену, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона", - сообщили в полиции.
"Правоохранители установили личность, совершившую неправомерные действия и изъяли у фигурантки гаджет", - указано в сообщении.
Сейчас двое котят, которые были обнаружены в доме, как сообщается, находятся под наблюдением специалистов в одной из ветеринарных клиник Обуховского района. Им оказывается квалифицированная помощь.
Как сообщается, начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 299 УКУ).
