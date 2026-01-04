18-річна дівчина на Київщині кинула кошеня об стіну, знімаючи це на телефон, розпочато розслідування - поліція
Київ • УНН
Поліція Київщини розслідує жорстоке поводження з тваринами. 18-річна дівчина кинула кошеня об стіну, знімаючи це на відео, і тепер тварини отримують допомогу у ветеринарній клініці.
У Київській області поліція розпочала розслідування щодо жорстокого поводження з тваринами після того, як в одному із сіл Таращанської громади 18-річна місцева жителька силоміць кинула кошеня об стіну, знімаючи це на свій ґаджет, повідомили у ГУНП в області у неділю, пише УНН.
Деталі
Відео з неправомірними діями щодо однієї з тварин було виявлено під час моніторингу мережі Інтернет.
"На записі дівчина силоміць кинула кошеня об стіну, фіксуючи свої дії на камеру мобільного телефону", - повідомили у поліції.
"Правоохоронці встановили особу, яка вчинила неправомірні дії та вилучили у фігурантки ґаджет", - вказано у повідомленні.
Наразі двоє кошенят, які були виявлені в будинку, як повідомляється, знаходиться під наглядом фахівців у одній з ветеринарних клінік Обухівського району. Їм надається кваліфікована допомога.
Як повідомляється, розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 299 ККУ).
