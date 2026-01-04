$42.170.00
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
18-річна дівчина на Київщині кинула кошеня об стіну, знімаючи це на телефон, розпочато розслідування - поліція

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Поліція Київщини розслідує жорстоке поводження з тваринами. 18-річна дівчина кинула кошеня об стіну, знімаючи це на відео, і тепер тварини отримують допомогу у ветеринарній клініці.

18-річна дівчина на Київщині кинула кошеня об стіну, знімаючи це на телефон, розпочато розслідування - поліція

У Київській області поліція розпочала розслідування щодо жорстокого поводження з тваринами після того, як в одному із сіл Таращанської громади 18-річна місцева жителька силоміць кинула кошеня об стіну, знімаючи це на свій ґаджет, повідомили у ГУНП в області у неділю, пише УНН.

Деталі

Відео з неправомірними діями щодо однієї з тварин було виявлено під час моніторингу мережі Інтернет.

"На записі дівчина силоміць кинула кошеня об стіну, фіксуючи свої дії на камеру мобільного телефону", - повідомили у поліції.

"Правоохоронці встановили особу, яка вчинила неправомірні дії та вилучили у фігурантки ґаджет", - вказано у повідомленні.

Наразі двоє кошенят, які були виявлені в будинку, як повідомляється, знаходиться під наглядом фахівців у одній з ветеринарних клінік Обухівського району. Їм надається кваліфікована допомога.

Як повідомляється, розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 299 ККУ).

Юлія Шрамко

Біла Церква