Дослідження ветеринарів: чи забувають коти своїх господарів та як працює їхня пам'ять
Київ • УНН
Ветеринари стверджують, що коти пам'ятають господарів місяцями або роками, асоціюючи їх із безпекою, запахами та розпорядком дня. Дослідження підтверджує, що 80% власників помічали здатність улюбленців згадувати минулі події за знайомими тригерами.
Попри репутацію незалежних тварин, коти мають складну багатошарову пам'ять, яка дозволяє їм пам'ятати господарів місяцями або навіть роками. За словами ветеринарів, опитаних виданням Newsweek, коти асоціюють людей не лише з емоціями, а й із безпекою, запахами та розпорядком дня. Про це пише УНН.
Деталі
Ветеринарна сестра Джейн Девідсон (Англія) зазначає, що пам’ять котів прив’язана до фізичного простору. Вони запам'ятовують образи, звуки та запахи, що створюють відчуття стабільності. Дослідження Орхуського університету в Данії підтверджує: 80% власників тварин помічали, що їхні улюбленці здатні згадувати конкретні минулі події, коли стикаються зі знайомими тригерами.
Експерти стверджують: лише трьох місяців спільного проживання достатньо, щоб кіт запам'ятав людину на все життя. Ветеринар платформи Meowoff Ірина Смирнова підкреслює, що роль запахів та звуків у збереженні цих спогадів є визначальною, тому коти не забувають господарів навіть після тривалої розлуки.
Ознаки того, що кіт сумує
Коли господарів немає вдома, коти можуть проявляти стрес через порушення звичного укладу. Ключовими ознаками того, що тварина сумує, є:
- пошук місць із запахом власника (ліжко, одяг);
- зміна апетиту або відмова від ігор протягом перших днів відсутності;
- посилена вокалізація або надмірна прив'язаність до інших людей.
У стані сильного стресу коти можуть мітити територію або дряпати меблі, намагаючись поширити власний аромат для заспокоєння. Ветеринари радять тим, хто доглядає за тваринами під час відпустки власників, ретельно стежити за мовою тіла кота, щоб вчасно розпізнати тривожну поведінку.
