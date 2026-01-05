Дослідження ветеринарів: чи забувають коти своїх господарів та як працює їхня пам'ять

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 січня, 15:52 • 14953 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 26536 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 48603 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 34415 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 46336 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 54145 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 59488 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56157 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51329 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66697 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.1м/с
78%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Рубіо назвав розмови про вибори у Венесуелі "передчасними" і не виключив розміщення військ4 січня, 17:14 • 4302 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 13784 перегляди
Держсекретар США заявив, що Венесуела не може бути перетворена на "операційний хаб" для Ірану, росії чи Китаю4 січня, 17:59 • 3686 перегляди
У Нідерландах скасували понад сотню авіарейсів через снігопад4 січня, 18:35 • 3878 перегляди
У рф повідомляють, що в єльці після дронової атаки загорівся завод "енергія"Video4 січня, 18:50 • 9366 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 96551 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 115202 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 124389 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 260348 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 196300 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Тайсон Ф'юрі
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Іран
Україна
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 13791 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 12348 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 14131 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 24192 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 71338 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
Серіали

Дослідження ветеринарів: чи забувають коти своїх господарів та як працює їхня пам'ять

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Ветеринари стверджують, що коти пам'ятають господарів місяцями або роками, асоціюючи їх із безпекою, запахами та розпорядком дня. Дослідження підтверджує, що 80% власників помічали здатність улюбленців згадувати минулі події за знайомими тригерами.

Дослідження ветеринарів: чи забувають коти своїх господарів та як працює їхня пам'ять

Попри репутацію незалежних тварин, коти мають складну багатошарову пам'ять, яка дозволяє їм пам'ятати господарів місяцями або навіть роками. За словами ветеринарів, опитаних виданням Newsweek, коти асоціюють людей не лише з емоціями, а й із безпекою, запахами та розпорядком дня. Про це пише УНН.

Деталі

Ветеринарна сестра Джейн Девідсон (Англія) зазначає, що пам’ять котів прив’язана до фізичного простору. Вони запам'ятовують образи, звуки та запахи, що створюють відчуття стабільності. Дослідження Орхуського університету в Данії підтверджує: 80% власників тварин помічали, що їхні улюбленці здатні згадувати конкретні минулі події, коли стикаються зі знайомими тригерами.

18-річна дівчина на Київщині кинула кошеня об стіну, знімаючи це на телефон, розпочато розслідування - поліція04.01.26, 15:52 • 4090 переглядiв

Експерти стверджують: лише трьох місяців спільного проживання достатньо, щоб кіт запам'ятав людину на все життя. Ветеринар платформи Meowoff Ірина Смирнова підкреслює, що роль запахів та звуків у збереженні цих спогадів є визначальною, тому коти не забувають господарів навіть після тривалої розлуки.

Ознаки того, що кіт сумує

Коли господарів немає вдома, коти можуть проявляти стрес через порушення звичного укладу. Ключовими ознаками того, що тварина сумує, є:

  • пошук місць із запахом власника (ліжко, одяг);
    • зміна апетиту або відмова від ігор протягом перших днів відсутності;
      • посилена вокалізація або надмірна прив'язаність до інших людей.

        У стані сильного стресу коти можуть мітити територію або дряпати меблі, намагаючись поширити власний аромат для заспокоєння. Ветеринари радять тим, хто доглядає за тваринами під час відпустки власників, ретельно стежити за мовою тіла кота, щоб вчасно розпізнати тривожну поведінку. 

        У Флориді завершилося перше за десятиліття полювання на чорних ведмедів попри спротив активістів: вбито 52 особини31.12.25, 18:43 • 7504 перегляди

        Степан Гафтко

        СуспільствоНовини Світу
        Тварини
        Самотність
        Данія
        Англія