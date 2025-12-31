У Флориді завершилося перше за десятиліття полювання на чорних ведмедів попри спротив активістів: вбито 52 особини

Комісія з охорони дикої природи Флориди оприлюднила результати першого з 2015 року сезону полювання на чорних ведмедів. За офіційними даними, протягом полювання, що тривало з 6 грудня до кінця минулого тижня, було вбито 52 тварини. Цьогорічний захід базувався на суворій системі квот: право на участь отримали лише 172 особи, обрані шляхом лотереї серед 160 тисяч заявників. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Цікавим аспектом стала спроба природоохоронців зірвати захід. За даними клубу "Сьєрра", щонайменше чотири десятки дозволів викупили активісти, які не мали наміру вбивати тварин, щоб у такий спосіб зберегти їм життя. Популяція чорних ведмедів у штаті зросла з кількох сотень у 1970-х роках до понад 4000 особин, що влада називає успіхом охорони природи та причиною для регулювання чисельності.

Полювання на чорного ведмедя у 2025 році, засноване на обґрунтованих наукових даних, було успішним – заявив виконавчий директор Комісії Роджер Янг.

Водночас активісти ставлять під сумнів прозорість збору даних, оскільки цього разу не було стаціонарних пунктів реєстрації, а мисливці повідомляли про здобич самостійно через мобільний додаток.

Директорка флоридського відділення клубу "Сьєрра" Сюзанна Рендольф зазначила, що приховування інформації від ЗМІ протягом кількох днів виглядає підозріло. Вона також припустила, що низька кількість убитих тварин може бути наслідком як дій активістів, так і ймовірної переоцінки реальної чисельності популяції державними чиновниками.

Попри протести, влада Флориди наполягає на ефективності обраної стратегії управління дикою природою. Цьогорічні правила були значно жорсткішими за хаотичне полювання 2015 року, коли через надмірну кількість виданих дозволів було вбито понад 300 ведмедів, серед яких опинилося багато самок із дитинчатами.

