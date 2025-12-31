$42.390.17
15:45 • 2174 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 4730 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 10872 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 15257 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 16687 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 15726 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 14677 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13746 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15078 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 28696 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У Флориді завершилося перше за десятиліття полювання на чорних ведмедів попри спротив активістів: вбито 52 особини

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У Флориді повідомили про вбивство 52 чорних ведмедів під час першого з 2015 року сезону полювання, попри спротив активістів. Участь у полюванні взяли 172 особи, обрані з 160 тисяч заявників, а активісти викупили частину дозволів, щоб запобігти вбивству тварин.

У Флориді завершилося перше за десятиліття полювання на чорних ведмедів попри спротив активістів: вбито 52 особини

Комісія з охорони дикої природи Флориди оприлюднила результати першого з 2015 року сезону полювання на чорних ведмедів. За офіційними даними, протягом полювання, що тривало з 6 грудня до кінця минулого тижня, було вбито 52 тварини. Цьогорічний захід базувався на суворій системі квот: право на участь отримали лише 172 особи, обрані шляхом лотереї серед 160 тисяч заявників. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Цікавим аспектом стала спроба природоохоронців зірвати захід. За даними клубу "Сьєрра", щонайменше чотири десятки дозволів викупили активісти, які не мали наміру вбивати тварин, щоб у такий спосіб зберегти їм життя. Популяція чорних ведмедів у штаті зросла з кількох сотень у 1970-х роках до понад 4000 особин, що влада називає успіхом охорони природи та причиною для регулювання чисельності. 

Полювання на чорного ведмедя у 2025 році, засноване на обґрунтованих наукових даних, було успішним

– заявив виконавчий директор Комісії Роджер Янг.

Водночас активісти ставлять під сумнів прозорість збору даних, оскільки цього разу не було стаціонарних пунктів реєстрації, а мисливці повідомляли про здобич самостійно через мобільний додаток.

Директорка флоридського відділення клубу "Сьєрра" Сюзанна Рендольф зазначила, що приховування інформації від ЗМІ протягом кількох днів виглядає підозріло. Вона також припустила, що низька кількість убитих тварин може бути наслідком як дій активістів, так і ймовірної переоцінки реальної чисельності популяції державними чиновниками.

Попри протести, влада Флориди наполягає на ефективності обраної стратегії управління дикою природою. Цьогорічні правила були значно жорсткішими за хаотичне полювання 2015 року, коли через надмірну кількість виданих дозволів було вбито понад 300 ведмедів, серед яких опинилося багато самок із дитинчатами.

У Канаді ведмідь напав на школярів і вчителів підчас прогулянки, поранивши 11 людей21.11.25, 15:52 • 2969 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Тварини
Канада
Флорида