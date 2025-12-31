Во Флориде завершилась первая за десятилетие охота на черных медведей, несмотря на сопротивление активистов: убито 52 особи

Комиссия по охране дикой природы Флориды обнародовала результаты первого с 2015 года сезона охоты на черных медведей. По официальным данным, в течение охоты, которая длилась с 6 декабря до конца прошлой недели, было убито 52 животных. Нынешнее мероприятие основывалось на строгой системе квот: право на участие получили только 172 человека, выбранные путем лотереи среди 160 тысяч заявителей. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Интересным аспектом стала попытка природоохранников сорвать мероприятие. По данным клуба "Сьерра", по меньшей мере четыре десятка разрешений выкупили активисты, которые не намеревались убивать животных, чтобы таким образом сохранить им жизнь. Популяция черных медведей в штате выросла с нескольких сотен в 1970-х годах до более 4000 особей, что власти называют успехом охраны природы и причиной для регулирования численности.

Охота на черного медведя в 2025 году, основанная на обоснованных научных данных, была успешной – заявил исполнительный директор Комиссии Роджер Янг.

В то же время активисты ставят под сомнение прозрачность сбора данных, поскольку на этот раз не было стационарных пунктов регистрации, а охотники сообщали о добыче самостоятельно через мобильное приложение.

Директор флоридского отделения клуба "Сьерра" Сюзанна Рэндольф отметила, что сокрытие информации от СМИ в течение нескольких дней выглядит подозрительно. Она также предположила, что низкое количество убитых животных может быть следствием как действий активистов, так и вероятной переоценки реальной численности популяции государственными чиновниками.

Несмотря на протесты, власти Флориды настаивают на эффективности выбранной стратегии управления дикой природой. Нынешние правила были значительно жестче хаотичной охоты 2015 года, когда из-за чрезмерного количества выданных разрешений было убито более 300 медведей, среди которых оказалось много самок с детенышами.

В Канаде медведь напал на школьников и учителей во время прогулки, ранив 11 человек