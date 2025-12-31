Во Флориде завершилась первая за десятилетие охота на черных медведей, несмотря на сопротивление активистов: убито 52 особи

$42.390.17
15:45 • 2216 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 4770 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 10896 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 15278 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 16705 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 15736 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 14683 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13748 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15082 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 28706 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Популярные новости
В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина31 декабря, 08:33 • 12832 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto11:49 • 11883 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 10417 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 8258 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"12:55 • 9622 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 58743 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 60892 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 55061 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 82730 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 79371 просмотра
Во Флориде завершилась первая за десятилетие охота на черных медведей, несмотря на сопротивление активистов: убито 52 особи

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Во Флориде сообщили об убийстве 52 черных медведей во время первого с 2015 года сезона охоты, несмотря на сопротивление активистов. Участие в охоте приняли 172 человека, выбранные из 160 тысяч заявителей, а активисты выкупили часть разрешений, чтобы предотвратить убийство животных.

Во Флориде завершилась первая за десятилетие охота на черных медведей, несмотря на сопротивление активистов: убито 52 особи

Комиссия по охране дикой природы Флориды обнародовала результаты первого с 2015 года сезона охоты на черных медведей. По официальным данным, в течение охоты, которая длилась с 6 декабря до конца прошлой недели, было убито 52 животных. Нынешнее мероприятие основывалось на строгой системе квот: право на участие получили только 172 человека, выбранные путем лотереи среди 160 тысяч заявителей. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Интересным аспектом стала попытка природоохранников сорвать мероприятие. По данным клуба "Сьерра", по меньшей мере четыре десятка разрешений выкупили активисты, которые не намеревались убивать животных, чтобы таким образом сохранить им жизнь. Популяция черных медведей в штате выросла с нескольких сотен в 1970-х годах до более 4000 особей, что власти называют успехом охраны природы и причиной для регулирования численности. 

Охота на черного медведя в 2025 году, основанная на обоснованных научных данных, была успешной

– заявил исполнительный директор Комиссии Роджер Янг.

В то же время активисты ставят под сомнение прозрачность сбора данных, поскольку на этот раз не было стационарных пунктов регистрации, а охотники сообщали о добыче самостоятельно через мобильное приложение.

Директор флоридского отделения клуба "Сьерра" Сюзанна Рэндольф отметила, что сокрытие информации от СМИ в течение нескольких дней выглядит подозрительно. Она также предположила, что низкое количество убитых животных может быть следствием как действий активистов, так и вероятной переоценки реальной численности популяции государственными чиновниками.

Несмотря на протесты, власти Флориды настаивают на эффективности выбранной стратегии управления дикой природой. Нынешние правила были значительно жестче хаотичной охоты 2015 года, когда из-за чрезмерного количества выданных разрешений было убито более 300 медведей, среди которых оказалось много самок с детенышами.

В Канаде медведь напал на школьников и учителей во время прогулки, ранив 11 человек21.11.25, 15:52 • 2969 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Животные
Канада
Флорида