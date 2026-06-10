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Иранские футболисты смогут въезжать в США за день до матчей ЧМ-2026, вопреки предыдущим сообщениям – Reuters

Киев • УНН

 • 896 просмотра

Власти США опровергли слухи об ограничении пребывания сборной Ирана лишь днем матча. Игрокам выдали визы, но части персонала во въезде отказали.

Иранские футболисты смогут въезжать в США за день до матчей ЧМ-2026, вопреки предыдущим сообщениям – Reuters

Национальная сборная Ирана по футболу сможет прибывать в США за день до своих матчей на чемпионате мира 2026 года. Таким образом американские власти опровергли сообщения о том, что иранских футболистов якобы заставят прилетать и покидать страну в день игры. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что информация об ограничении пребывания иранской команды в стране только днем проведения матча не соответствует действительности.

Эти заявления не соответствуют действительности. Благодаря решению президента Дональда Трампа иранская команда сможет прибывать за день до своих матчей 

– заявили в ведомстве.

Ранее посол Ирана в Мексике Аболфазл Пасандидех сообщал, что команда якобы будет вынуждена въезжать в США и покидать страну в тот же день, когда будут проходить матчи. В то же время позже дипломат уточнил, что выданные футболистам визы не содержат требований о немедленном выезде после игр.

После нескольких недель неопределенности США в прошлую пятницу выдали визы всем игрокам сборной Ирана – менее чем за две недели до стартового матча команды на турнире. В то же время часть представителей делегации разрешений на въезд не получила.

По данным Федерации футбола Ирана, среди тех, кому отказали в визах, оказались менеджер команды, двое аналитиков, директор по медиа и представитель министерства иностранных дел.

Сборная Ирана проводит подготовку в мексиканской Тихуане. На групповом этапе чемпионата мира команда должна сыграть против Новой Зеландии и Бельгии в Лос-Анджелесе, а также против Египта в Сиэтле.

Как отмечает Reuters, изначально иранская команда планировала тренироваться в Аризоне, однако эти планы были изменены после обострения конфликта между США, Израилем и Ираном в начале года.

Президент США Дональд Трамп еще в марте заявлял, что Ирану будет разрешено принять участие в чемпионате мира, однако выражал сомнения в целесообразности длительного пребывания иранской сборной на территории США из соображений безопасности.

Могут ограничить въезд на время ЧМ-2026: США призвали Европу активнее противодействовать распространению вируса Эбола из Африки09.06.26, 22:16 • 3756 просмотров

Андрей Тимощенков

СпортНовости Мира
Выборы в США
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Израиль
Reuters
Новая Зеландия
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Бельгия
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