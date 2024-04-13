Иран заявил о захвате связанного с Израилем грузового судна: Израиль предупредил о последствиях эскалации и призвал к санкциям против Тегерана

Иран подтвердил, что связанный с Израилем корабль был захвачен флотом иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) у Ормузского пролива. В МИД Израиля отреагировали, заявив, что против Ирана следует применить санкции за "пиратскую операцию", а в ЦАХАЛ предупредили, что Иран "понесет последствия за решение о дальнейшей эскалации ситуации", пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Иранское информационное агентство Tasnim сообщает, что захват связанного с Израилем контейнеровоза MSC ARIES был осуществлен флотом КСИР. Это произошло вблизи важного Ормузского пролива.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац после того, как иранский Корпус стражей исламской революции захватил связанное с Израилем грузовое судно у Ормузского пролива заявил, что Тегеран занимается пиратством и должен быть наказан за это.

"Режим аятоллы Хаменеи - это преступный режим, который поддерживает преступления ХАМАС и сейчас проводит пиратскую операцию с нарушением международного права, - заявил Кац. - Я призываю Европейский Союз и свободный мир немедленно объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией и немедленно ввести санкции против Ирана".

В видеообращении на английском языке, опубликованном после того, как иранский КСИР захватил связанный с Израилем контейнеровоз у Ормузского пролива, официальный представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Дэниел Хагари предупредил Иран, что он "понесет последствия за решение о дальнейшей эскалации ситуации".

Хагари не упоминает об инциденте, указывая, что он, возможно, был снят ранее, но говорит, что "Иран финансирует, тренирует и вооружает террористических прокси на Ближнем Востоке и за его пределами".

"ХАМАС, который поддерживает Иран, начал эту войну 7 октября; поддерживаемая Ираном Хезболла расширила эту войну 8 октября; и с тех пор поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке и Сирии, а также поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене превратили это в глобальный конфликт", - сказал он.

"Иран является крупнейшим в мире государством-спонсором террора. Ее террористическая сеть угрожает не только народам Израиля, Газы, Ливана и Сирии; режим в Иране разжигает войну в Украине и за ее пределами", - продолжил Хагари.

Он отметил, что "Иран понесет последствия за решение о дальнейшей эскалации ситуации".

"Израиль находится в состоянии повышенной готовности. Мы повысили готовность защитить Израиль от дальнейшей иранской агрессии. Мы также готовы ответить", - сказал Хагари.

"Армия обороны Израиля готова ко всем сценариям и предпримет необходимые шаги - вместе с нашими союзниками - для защиты народа Израиля", - добавил он.

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