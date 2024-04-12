Иранская атака на Израиль ожидается в ближайшие два дня - WSJ

Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие два дня, впрочем Тегеран еще не принял окончательное решение. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Как сообщили изданию источник, Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана на юг или север Израиля уже в пятницу или субботу

Однако источник сказал, что, хотя планы нападения обсуждаются, окончательное решение еще не принято.

Дополнение

В свою очередь The Times of Israel пишет, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан передал Вашингтону послание, в котором говорилось, что иранская армия ответит на вероятное нападение Израиля на его сирийское посольство так, чтобы избежать серьезной эскалации, и не будет действовать поспешно.

Источник, знакомый с американской разведкой, не знал о сообщении, но говорит, что Иран "очень четко дал понять", что его ответ на нападение на посольский комплекс в Дамаске будет "контролируемым" и "неэскалационным".

Напомним

Президент США Джо Байден проинформирован о том, что, вероятно, израильская авиация нанесла удары по иранскому консульству в Дамаске. Его "команда изучает этот вопрос".