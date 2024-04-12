Иранская атака на Израиль ожидается в ближайшие два дня - WSJ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
  •  67348 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  101365 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  103564 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135192 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160683 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139538 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134243 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117683 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Иранская атака на Израиль ожидается в ближайшие два дня - WSJ

Израиль готовится к возможной иранской атаке в ближайшие два дня, хотя Тегеран еще не принял окончательного решения.

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Иранская атака на Израиль ожидается в ближайшие два дня - WSJ

Официально: Точицкого уволили, а Сибигу назначили первым замглавы МИД Украины

Кабинет министров Украины назначил Андрея Сибигу первым заместителем министра иностранных дел и Игоря Лоссовского заместителем председателя Государственной службы по этнополитике и свободе совести по цифровым вопросам, уволив Николая Точицкого с должности заместителя министра иностранных дел и Игоря Лоссовского с предыдущей должности.

политика •   •  9406 просмотра
Официально: Точицкого уволили, а Сибигу назначили первым замглавы МИД Украины

Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

Великобритания рассматривает возможность отправить прототип лазерного оружия DragonFire в Украину до его запланированного развертывания в 2027 году, даже если оно не будет полностью доработано, чтобы ускорить процесс предоставления новых технологий для помощи украинской обороне.

Война •   •  28678 просмотра
Великобритания рассматривает возможность передать Украине прототип лазерного оружия DragonFire

Правительство выделило 125,5 млн грн на водоснабжение Николаева после подрыва Каховской ГЭС

Правительство выделило 125,5 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на водоснабжение Николаева.

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Правительство выделило 125,5 млн грн на водоснабжение Николаева после подрыва Каховской ГЭС

Регионы в этом году получат на строительство укрытий в школах 2,5 млрд гривен

В этом году регионы, приближенные к зоне боевых действий, получат 2,5 млрд грн из государственного бюджета на строительство укрытий в школах.

Война •   •  24211 просмотра
Регионы в этом году получат на строительство укрытий в школах 2,5 млрд гривен

В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления

Заместитель министра энергетики призвал украинцев экономить электроэнергию в часы пикового потребления утром и вечером, поскольку сейчас ищутся решения для стабилизации энергосистемы из-за повышенного спроса и ограниченности генерирующих мощностей, особенно после недавней российской ракетной атаки, которая разрушила Трипольскую ТЭС.

Общество •   •  21605 просмотра
В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию в пиковые часы потребления

FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов

США предложили привлечь десятки миллиардов евро долга для Украины под залог будущих доходов от замороженных российских государственных активов, тогда как ЕС предпочитает передавать только проценты, полученные от этих активов.

Война •   •  20279 просмотра
FT узнала детали идеи США для финансирования Украины за счет прибыли от замороженных российских активов

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

У среднестатистического киевского ООО с 5 работниками и 5 миллионами гривен оборота после уплаты НДС, налога на прибыль, выплаты заработной платы и начислений на нее остается 720 тысяч гривен.

Экономика •   •  67348 просмотра
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонных рубежей

Украинское правительство выделило дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонительных рубежей, прежде всего в Харьковской и Сумской областях, из которых 1,7 млрд грн - для Харьковской и 1,5 млрд грн - для Сумской.

Война •   •  20143 просмотра
Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на строительство оборонных рубежей

Начинаем эвакуацию уже сейчас - Синегубов о мерах перемещения семей с детьми с прифронтовых территорий Харьковщины

Харьковская область начала принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов вблизи российской границы из соображений безопасности.

Общество •   •  18530 просмотра
Начинаем эвакуацию уже сейчас - Синегубов о мерах перемещения семей с детьми с прифронтовых территорий Харьковщины