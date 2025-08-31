Иран ввел ограничения на въезд для россиян
Киев • УНН
Иран ужесточает визовые правила для россиян, требуя обращения в иранские туркомпании для оформления виз и бронирования отелей. Это связано с обострением конфликта на Ближнем Востоке для предотвращения въезда нежелательных лиц.
В связи с ужесточением визовых правил для въезда в Иран российские туристы больше не смогут оформить визу самостоятельно. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство Ирана в Москве, передает УНН.
Детали
Отмечается, что изменения касаются самостоятельных туристов, которые ранее могли подать заявление на визу без участия туркомпаний. В соответствии с обновленными визовыми правилами, сделать это будет невозможно. И теперь нужно будет обращаться в иранские туристические агентства. То же самое касается и бронирования отелей в стране.
Теперь для оформления туристической визы в Иран необходимо обращаться в иранские туркомпании. Это можно сделать через российских туроператоров — они свяжутся с иранскими партнерами. Ирану пришлось ввести такие ограничения в связи с обострением конфликта в регионе Ближнего Востока, чтобы предотвратить въезд нежелательных лиц
По информации АТОР, 28 августа нововведения были официально подтверждены в посольстве Ирана в Москве. В то же время, на сайте самого посольства Ирана в Москве данные пока не обновлены.
