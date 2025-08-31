$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 11620 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 31019 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 60403 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 75666 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 94432 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 247551 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 106061 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 83849 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 97955 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 311978 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Иран ввел ограничения на въезд для россиян

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Иран ужесточает визовые правила для россиян, требуя обращения в иранские туркомпании для оформления виз и бронирования отелей. Это связано с обострением конфликта на Ближнем Востоке для предотвращения въезда нежелательных лиц.

Иран ввел ограничения на въезд для россиян

В связи с ужесточением визовых правил для въезда в Иран российские туристы больше не смогут оформить визу самостоятельно. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на посольство Ирана в Москве, передает УНН.

Детали

Отмечается, что изменения касаются самостоятельных туристов, которые ранее могли подать заявление на визу без участия туркомпаний. В соответствии с обновленными визовыми правилами, сделать это будет невозможно. И теперь нужно будет обращаться в иранские туристические агентства. То же самое касается и бронирования отелей в стране.

Теперь для оформления туристической визы в Иран необходимо обращаться в иранские туркомпании. Это можно сделать через российских туроператоров — они свяжутся с иранскими партнерами. Ирану пришлось ввести такие ограничения в связи с обострением конфликта в регионе Ближнего Востока, чтобы предотвратить въезд нежелательных лиц

- говорится в сообщении АТОР.

По информации АТОР, 28 августа нововведения были официально подтверждены в посольстве Ирана в Москве. В то же время, на сайте самого посольства Ирана в Москве данные пока не обновлены.

Напомним

Казахстан ужесточил правила пребывания в стране для граждан России и Беларуси – теперь не более 90 дней за полгода.

Власти Албании прекратили безвизовый режим для российских туристов, который действовал ежегодно с 1 мая по 30 сентября.

Вита Зеленецкая

