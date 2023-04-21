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Албанія скасувала безвізовий режим для росіян

Албанія скасувала безвізовий режим для росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Влада Албанії припинила безвізовий режим для російських туристів, який діяв щорічно з 1 травня до 30 вересня. Таку новину оприлюднило посольство Албанії у росії, передає УНН.

Деталі

Рада Міністрів Республіки Албанія поінформувала росіян про необхідність оформлювати візу із зазначенням мети поїздки, незалежно від пори року.

Причин такого рішення влада країни не навела. До цього дозволом російським туристам відвідувати Албанію влада стимулювала туризм.

Доповнення

Повномасштабне російське вторгнення обумовило посилення візового режиму з рф багатьма країнами.

У вересні 2022 року ЄС припинив дію спрощеного візового режиму з росією. Таким чином пакет необхідних для візи документів розширився, час розгляду заявки подовжився, а візовий збір підвищився з 35 до 80 доларів.

Балтійські країни, Фінляндія, Чехія та Польща заборонили в’їзд російським громадянам. Безвізовий в’їзд для росіян скасувала Північна Македонія, Туреччина посилила правила отримання туристичного ВНЗ, Чорногорія зменшила термін літнього перебування без візи до 30 днів, а Казахстан скасував т.зв. «візаран», який дозволяв без додаткової документації лишати країну що три місяці.

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