Албания отменила безвизовый режим для россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Власти Албании прекратили безвизовый режим для российских туристов, который действовал ежегодно с 1 мая до 30 сентября. Такую новость обнародовало посольство Албании в россии, передает УНН.
Детали
Совет Министров Республики Албания проинформировал россиян о необходимости оформлять визу с указанием цели поездки, независимо от времени года.
Причин такого решения власти страны не привели. До этого разрешением российским туристам посещать Албанию власти стимулировали туризм.
Дополнение
Полномасштабное российское вторжение обусловило ужесточение визового режима с рф многими странами.
В сентябре 2022 года ЕС прекратил действие упрощенного визового режима с россией. Таким образом пакет необходимых для визы документов расширился, время рассмотрения заявки удлинилось, а визовый сбор повысился с 35 до 80 долларов.
Балтийские страны, Финляндия, Чехия и Польша запретили въезд российским гражданам. Безвизовый въезд для россиян отменила Северная Македония, Турция ужесточила правила получения туристического ВНЖ, Черногория уменьшила срок летнего пребывания без визы до 30 дней, а Казахстан отменил т.н. «визаран», который позволял без дополнительной документации покидать страну каждые три месяца.