Іран ввів обмеження на в’їзд для росіян
Київ • УНН
Іран посилює візові правила для росіян, вимагаючи звернення до іранських туркомпаній для оформлення віз та бронювання готелів. Це пов'язано із загостренням конфлікту на Близькому Сході для запобігання в'їзду небажаних осіб.
У зв’язку з посиленням візових правил для в’їзду в Іран російські туристи більше не зможуть оформити візу самостійно. Про це інформує Асоціація туроператорів росії (АТОР) з посиланням на посольство Ірану в москві, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що зміни стосуються самостійних туристів, котрі раніше могли подати заяву на візу без участі туркомпаній. Відповідно до оновлених візових правил, зробити це буде неможливо. І тепер потрібно буде звертатися до іранських туристичних агенцій. Те саме стосується й бронювання готелів у країні.
Тепер для оформлення туристичної візи в Іран необхідно звертатися до іранських туркомпаній. Це можна зробити через російських туроператорів — вони зв’яжуться з іранськими партнерами. Ірану довелося ввести такі обмеження у зв’язку із загостренням конфлікту в регіоні Близького Сходу, щоб запобігти в’їзду небажаних осіб
За інформацією АТОР, 28 серпня нововведення були офіційно підтверджені в посольстві Ірану в москві. Водночас, на сайті самого посольства Ірану в москві дані поки не оновлені.
Нагадаємо
Казахстан посилив правила перебування в країні для громадян росії та білорусі – тепер не більше ніж 90 днів за півроку.
Влада Албанії припинила безвізовий режим для російських туристів, який діяв щорічно з 1 травня до 30 вересня.
