Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 11433 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 30510 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 60062 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 75326 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 94132 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 247414 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 105932 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 83815 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 97926 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 311771 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Іран ввів обмеження на в’їзд для росіян

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Іран посилює візові правила для росіян, вимагаючи звернення до іранських туркомпаній для оформлення віз та бронювання готелів. Це пов'язано із загостренням конфлікту на Близькому Сході для запобігання в'їзду небажаних осіб.

Іран ввів обмеження на в’їзд для росіян

У зв’язку з посиленням візових правил для в’їзду в Іран російські туристи більше не зможуть оформити візу самостійно. Про це інформує Асоціація туроператорів росії (АТОР) з посиланням на посольство Ірану в москві, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що зміни стосуються самостійних туристів, котрі раніше могли подати заяву на візу без участі туркомпаній. Відповідно до оновлених візових правил, зробити це буде неможливо. І тепер потрібно буде звертатися до іранських туристичних агенцій. Те саме стосується й бронювання готелів у країні.

Тепер для оформлення туристичної візи в Іран необхідно звертатися до іранських туркомпаній. Це можна зробити через російських туроператорів — вони зв’яжуться з іранськими партнерами. Ірану довелося ввести такі обмеження у зв’язку із загостренням конфлікту в регіоні Близького Сходу, щоб запобігти в’їзду небажаних осіб

- йдеться у дописі АТОР.

За інформацією АТОР, 28 серпня нововведення були офіційно підтверджені в посольстві Ірану в москві. Водночас, на сайті самого посольства Ірану в москві дані поки не оновлені.

Нагадаємо

Казахстан посилив правила перебування в країні для громадян росії та білорусі – тепер не більше ніж 90 днів за півроку. 

Влада Албанії припинила безвізовий режим для російських туристів, який діяв щорічно з 1 травня до 30 вересня.

Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам30.08.25, 01:17 • 3690 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Білорусь
Албанія
Іран
Казахстан