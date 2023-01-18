Казахстан обмежив росіянам та білорусам терміни перебування в країні

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Починаючи з 27 січня, громадянам країн Євразійського економічного союзу (росія, білорусь, Вірменія і Киргизстан) не можна буде затримуватися в Казахстані більше ніж 90 днів протягом будь-якого періоду тривалістю 180 днів. У разі порушення іноземця не пустять до країни під час наступного візиту.

Видання Tengrinews зазначає, що раніше іноземці могли виїхати за межі Казахстану і знову в'їхати, щоб обнулити максимальний термін перебування в країні.

Informburo в МВС Казахстану дали роз'яснення щодо скасування "візарану".

"Правила приведені у відповідність із чинною статтею 6 Закону "Про міграцію населення", згідно з якою термін тимчасового перебування в Казахстані іммігранта, який прибув у країну в порядку, що не вимагає отримання візи, не може перевищувати 30 календарних днів з дня перетину державного кордону, сумарно – 90 календарних днів протягом кожного періоду в 180 календарних днів. Необхідно зазначити, що в міжнародній практиці діють аналогічні вимоги", – пояснили редакції в пресслужбі МВС РК.

Зміни не торкнуться іммігрантів, які після прибуття в країну оформлять у встановлені терміни візу або РВП (дозвіл на тимчасове перебування).

У міністерстві зазначили, що правовий акт не має зворотної сили, тобто іммігранти, які вже перебувають у Казахстані та хочуть "оновити" термін перебування в країні шляхом перетину кордону, ще можуть це зробити до 27 січня. Саме цього дня нова редакція постанови офіційно почне діяти.

Доповнення

Узбекистан слідом за Казахстаном відмовився вступати в «газовий союз» путіна.