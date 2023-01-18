Казахстан обмежив росіянам та білорусам терміни перебування в країні

$41.390.02
46.921.07
ukru
Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум
12:59 • 9502 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 22598 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 33208 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 58309 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 45415 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 94285 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 70681 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 60419 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119125 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 183188 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
6.3м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 37704 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 28862 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 77854 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 26778 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 22811 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 58293 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 78389 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 94272 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 219978 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 269933 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 23180 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 27121 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 27439 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 31823 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 47379 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Казахстан обмежив росіянам та білорусам терміни перебування в країні

Київ • УНН

 • 602762 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Казахстан посилив правила перебування в країні для громадян росії та білорусі – тепер не більше ніж 90 днів за півроку. Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову, опубліковану урядом Казахстану.

Казахстан обмежив росіянам та білорусам терміни перебування в країні

Деталі

Починаючи з 27 січня, громадянам країн Євразійського економічного союзу (росія, білорусь, Вірменія і Киргизстан) не можна буде затримуватися в Казахстані більше ніж 90 днів протягом будь-якого періоду тривалістю 180 днів. У разі порушення іноземця не пустять до країни під час наступного візиту.

Видання Tengrinews зазначає, що раніше іноземці могли виїхати за межі Казахстану і знову в'їхати, щоб обнулити максимальний термін перебування в країні.

Informburo в МВС Казахстану дали роз'яснення щодо скасування "візарану".

"Правила приведені у відповідність із чинною статтею 6 Закону "Про міграцію населення", згідно з якою термін тимчасового перебування в Казахстані іммігранта, який прибув у країну в порядку, що не вимагає отримання візи, не може перевищувати 30 календарних днів з дня перетину державного кордону, сумарно – 90 календарних днів протягом кожного періоду в 180 календарних днів. Необхідно зазначити, що в міжнародній практиці діють аналогічні вимоги", – пояснили редакції в пресслужбі МВС РК.

Зміни не торкнуться іммігрантів, які після прибуття в країну оформлять у встановлені терміни візу або РВП (дозвіл на тимчасове перебування).

У міністерстві зазначили, що правовий акт не має зворотної сили, тобто іммігранти, які вже перебувають у Казахстані та хочуть "оновити" термін перебування в країні шляхом перетину кордону, ще можуть це зробити до 27 січня. Саме цього дня нова редакція постанови офіційно почне діяти.

Доповнення

Узбекистан слідом за Казахстаном відмовився вступати в «газовий союз» путіна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.54
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11