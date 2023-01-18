Казахстан ограничил россиянам и белорусам сроки пребывания в стране

Детали

Начиная с 27 января, гражданам стран Евразийского экономического союза (россия, беларусь, Армения и Кыргызстан) нельзя будет задерживаться в Казахстане больше чем 90 дней в течении любого периода длительностью 180 дней. В случае нарушения иностранца не пустят в страну при следующем визите.

Издание Tengrinews отмечает, что ранее иностранцы могли выехать за пределы Казахстана и снова въехать, чтобы обнулить максимальный срок пребывания в стране.

Informburo в МВД Казахстана дали разъяснения об отмене "визарана".

"Правила приведены в соответствие с действующей статьёй 6 Закона "О миграции населения", согласно которой срок временного пребывания в Казахстане иммигранта, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно – 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Необходимо отметить, что в международной практике действуют аналогичные требования", – пояснили редакции в пресс-службе МВД РК.

Изменения не коснутся иммигрантов, которые после прибытия в страну оформят в установленные сроки визу или РВП (разрешение на временное пребывание).

В министерстве отметили, что правовой акт не имеет обратной силы, то есть иммигранты, которые уже находятся в Казахстане и хотят "обновить" срок пребывания в стране путём пересечения границы, ещё могут это сделать до 27 января. Именно в этот день новая редакция постановления официально начнёт действовать.

Дополнение

Узбекистан вслед за Казахстаном отказался вступать в «газовый союз» путина.