Иран совершил почти 5500 атак на базы США и критические объекты в арабских странах за месяц - СМИ
Киев • УНН
Иран с 28 февраля совершил по меньшей мере 5471 ракетную и беспилотную атаку, преимущественно в регионе Персидского залива. Удары были направлены против американских баз и критически важных объектов в семи арабских странах. Об этом сообщает TRT Haber, передает УНН.
"Согласно информации, собранной репортером агентства на основе источников в министерствах обороны и информационных центрах стран, подвергшихся нападениям, страна, которая больше всего пострадала от нападений - это Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)", – пишет издание
По предварительным данным, в Минобороны ОАЭ сообщили, что системы ПВО перехватили 414 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1914 беспилотников.
В Кувейте, по данным правительственного информационного центра и армии, в результате атак погибло 309 человек, кроме того, было перехвачено 616 беспилотников.
В Бахрейне силы обороны заявили о нейтрализации 174 ракет и 391 беспилотника.
Катар сообщил о 206 баллистических ракетах и 93 беспилотниках, направленных по территории страны.
Иордания, по данным армии, подверглась 262 ракетным и дроновым атакам.
В Саудовской Аравии зафиксировали по меньшей мере 52 ракетные атаки и 1006 атак беспилотников.
Оман сообщил о 19 атаках дронами.
В результате атаки Ирана уничтожен самолет стоимостью 600 млн долларов и ранено 10 военных США. Также повреждено несколько самолетов-заправщиков на авиабазе.