$43.840.0450.490.12
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.4м/с
56%
742мм
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Михаил Федоров
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Израиль
Реклама
УНН Lite
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 570 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 32193 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 31848 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 32543 просмотра
Бритни Спирс обвинила экс-охранника во взломе iCloud - новый громкий скандал27 марта, 17:38 • 35749 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
Шахед-136
Боинг 737
Золото

Иран совершил почти 5500 атак на базы США и критические объекты в арабских странах за месяц - СМИ

Киев • УНН

 • 2280 просмотра

С 28 февраля Иран совершил 5471 атаку ракетами и дронами по региону Персидского залива. Больше всего пострадали ОАЭ, а в Кувейте из-за обстрелов погибло 309 человек.

Иран совершил почти 5500 атак на базы США и критические объекты в арабских странах за месяц - СМИ

Иран с 28 февраля совершил по меньшей мере 5471 ракетную и беспилотную атаку, преимущественно в регионе Персидского залива. Удары были направлены против американских баз и критически важных объектов в семи арабских странах. Об этом сообщает TRT Haber, передает УНН.

Подробности

"Согласно информации, собранной репортером агентства на основе источников в министерствах обороны и информационных центрах стран, подвергшихся нападениям, страна, которая больше всего пострадала от нападений - это Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)", – пишет издание

По предварительным данным, в Минобороны ОАЭ сообщили, что системы ПВО перехватили 414 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1914 беспилотников.

В Кувейте, по данным правительственного информационного центра и армии, в результате атак погибло 309 человек, кроме того, было перехвачено 616 беспилотников.

В Бахрейне силы обороны заявили о нейтрализации 174 ракет и 391 беспилотника.

Катар сообщил о 206 баллистических ракетах и 93 беспилотниках, направленных по территории страны.

Иордания, по данным армии, подверглась 262 ракетным и дроновым атакам.

В Саудовской Аравии зафиксировали по меньшей мере 52 ракетные атаки и 1006 атак беспилотников.

Оман сообщил о 19 атаках дронами.

Напомним

В результате атаки Ирана уничтожен самолет стоимостью 600 млн долларов и ранено 10 военных США. Также повреждено несколько самолетов-заправщиков на авиабазе.

Алла Киосак

Новости Мира
Иордания
Саудовская Аравия
Катар
Кувейт
Бахрейн
Оман
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран