Іран знищив американський літак E-3 Sentry AWACS на базі в Саудівській Аравії

Через комбіновану ракетно-дронову атаку Ірану по авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії був знищений літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3 Sentry AWACS Повітряних сил США. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Air & Space Forces Magazine.

За інформацією видання, внаслідок атаки було поранено 10 військовослужбовців, двоє з них - тяжких. Ударом також були пошкоджені кілька літаків-заправників.

Знищений літак дальнього радіолокаційного виявлення був частиною 552-го крила управління повітрям, що базується на авіабазі "Tinker" в Оклахомі, йдеться в публікації.

Це перша бойова втрата літака E-3 в історії. У США було лише 16 таких літаків, а їхнє виробництво було припинено у 1992. Його вартість оцінюється в ~600 млн доларів.

