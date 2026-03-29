Иран уничтожил американский самолет E-3 Sentry AWACS на базе в Саудовской Аравии

В результате комбинированной ракетно-дроновой атаки Ирана на авиабазу "Принц Султан" в Саудовской Аравии был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS ВВС США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Air & Space Forces Magazine.

По информации издания, в результате атаки были ранены 10 военнослужащих, двое из них - тяжело. Ударом также были повреждены несколько самолетов-заправщиков.

Уничтоженный самолет дальнего радиолокационного обнаружения был частью 552-го крыла управления воздухом, базирующегося на авиабазе "Tinker" в Оклахоме, говорится в публикации.

Это первая боевая потеря самолета E-3 в истории. В США было всего 16 таких самолетов, а их производство было прекращено в 1992 году. Его стоимость оценивается в ~600 млн долларов.

