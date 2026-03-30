Іран здійснив майже 5500 атак по базах США і критичних об'єктах в арабських країнах за місяць - ЗМІ

Іран із 28 лютого здійснив щонайменше 5471 ракетну та безпілотну атаку, переважно в регіоні Перської затоки. Удари були спрямовані проти американських баз і критично важливих об’єктів у семи арабських країнах. Про це повідомляє TRT Haber, передає УНН.

"Згідно з інформацією, зібраною репортером агентства на основі джерел у міністерствах оборони та інформаційних центрах країн, що зазнали нападів, країна, яка найбільше постраждала від нападів - це Об'єднані Арабські Емірати(ОАЕ)", – пише видання

За попередніми даними, у Міноборони ОАЕ повідомили, що системи ППО перехопили 414 балістичних ракет, 15 крилатих ракет та 1914 безпілотники.

У Кувейті, за даними урядового інформаційного центру та армії, внаслідок атак загинуло 309 людей, крім того, було перехоплено 616 безпілотників.

У Бахрейні сили оборони заявили про нейтралізацію 174 ракет і 391 безпілотника.

Катар повідомив про 206 балістичних ракет і 93 безпілотники, спрямовані по території країни.

Йорданія, за даними армії, зазнала 262 ракетних і дронових атак.

У Саудівській Аравії зафіксували щонайменше 52 ракетні атаки та 1006 атак безпілотників.

Оман повідомив про 19 атак дронами.

Внаслідок атаки Ірану знищено літак вартістю 600 млн доларів та поранено 10 військових США. Також пошкоджено кілька літаків-заправників на авіабазі.