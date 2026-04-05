5 апреля, 11:39 • 27937 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 74271 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 87320 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 107604 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 92980 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 97144 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 51281 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 105520 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37054 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00 • 85378 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
публикации
Иран разрешил Ираку проходить через Ормузский пролив

Киев • УНН

 • 5362 просмотра

Иран разрешил иракским судам свободный проход через Ормузский пролив для экспорта нефти. Это решение может вернуть на мировой рынок 3 млн баррелей в сутки.

Иран заявил, что иракские суда освобождены от ограничений на проход через Ормузский пролив, который остается частично заблокированным на фоне войны и обострения в регионе. Об этом сообщили иранские военные, отметив, что "братский Ирак" может пользоваться маршрутом без ограничений. По данным Bloomberg, речь идет о возможности вывести на рынок до 3 млн баррелей иракской нефти в сутки, пишет УНН.

Детали

В то же время пока неясно, касается ли исключение всех иракских танкеров и всего нефтяного экспорта страны, а также как именно этот механизм будет работать на практике. Иракский чиновник, на которого ссылается агентство, отметил, что эффект будет зависеть от того, согласятся ли судоходные компании заходить в пролив в условиях риска.

Экспорт Ирака резко упал после ограничений в проливе

После ограничения судоходства через Ормузский пролив Ирак, один из крупнейших производителей нефти в ОПЕК, был вынужден сократить добычу и экспорт. Часть поставок оставалась возможной только через трубопровод в турецкий порт Джейхан, но этого было недостаточно для поддержания предыдущих объемов экспорта.

Трамп посоветовал странам покупать топливо у США или захватить Ормузский пролив31.03.26, 16:00 • 4228 просмотров

На фоне боевых действий Иран ранее уже разрешил отдельным "дружественным" странам или судам проходить через пролив по специальным условиям. Bloomberg также сообщало, что Тегеран отдельно разрешил проход судам с товарами первой необходимости в свои порты. Несмотря на это, транзит через Ормузский пролив до сих пор остается значительно ниже довоенного уровня.

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой энергетики – до начала нынешней эскалации через него проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти.

США увеличили страховые гарантии для судов в Ормузском проливе до 40 млрд долларов04.04.26, 02:18 • 13722 просмотра

Степан Гафтко

