Иран разрешил Ираку проходить через Ормузский пролив

Иран заявил, что иракские суда освобождены от ограничений на проход через Ормузский пролив, который остается частично заблокированным на фоне войны и обострения в регионе. Об этом сообщили иранские военные, отметив, что "братский Ирак" может пользоваться маршрутом без ограничений. По данным Bloomberg, речь идет о возможности вывести на рынок до 3 млн баррелей иракской нефти в сутки, пишет УНН.

Детали

В то же время пока неясно, касается ли исключение всех иракских танкеров и всего нефтяного экспорта страны, а также как именно этот механизм будет работать на практике. Иракский чиновник, на которого ссылается агентство, отметил, что эффект будет зависеть от того, согласятся ли судоходные компании заходить в пролив в условиях риска.

Экспорт Ирака резко упал после ограничений в проливе

После ограничения судоходства через Ормузский пролив Ирак, один из крупнейших производителей нефти в ОПЕК, был вынужден сократить добычу и экспорт. Часть поставок оставалась возможной только через трубопровод в турецкий порт Джейхан, но этого было недостаточно для поддержания предыдущих объемов экспорта.

Трамп посоветовал странам покупать топливо у США или захватить Ормузский пролив

На фоне боевых действий Иран ранее уже разрешил отдельным "дружественным" странам или судам проходить через пролив по специальным условиям. Bloomberg также сообщало, что Тегеран отдельно разрешил проход судам с товарами первой необходимости в свои порты. Несмотря на это, транзит через Ормузский пролив до сих пор остается значительно ниже довоенного уровня.

Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировой энергетики – до начала нынешней эскалации через него проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти.

