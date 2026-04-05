$43.8150.46
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
68%
747мм
Графіки відключень електроенергії
The New York Times

Іран дозволив Іраку проходити через Ормузьку протоку

Київ • УНН

 • 5408 перегляди

Іран дозволив іракським суднам вільний прохід через Ормузьку протоку для експорту нафти. Це рішення може повернути на світовий ринок 3 млн барелів на добу.

Фото: AP

Іран заявив, що іракські судна звільнені від обмежень на прохід через Ормузьку протоку, яка залишається частково заблокованою на тлі війни та загострення в регіоні. Про це повідомили іранські військові, зазначивши, що "братський Ірак" може користуватися маршрутом без обмежень. За даними Bloomberg, йдеться про можливість вивести на ринок до 3 млн барелів іракської нафти на добу, пише УНН.

Деталі

Водночас поки що незрозуміло, чи стосується виняток усіх іракських танкерів та всього нафтового експорту країни, а також як саме цей механізм працюватиме на практиці. Іракський чиновник, на якого посилається агентство, зазначив, що ефект залежатиме від того, чи погодяться судноплавні компанії заходити в протоку в умовах ризику.

Експорт Іраку різко впав після обмежень у протоці

Після обмеження судноплавства через Ормузьку протоку Ірак, один із найбільших виробників нафти в ОПЕК, був змушений скоротити видобуток і експорт. Частина поставок залишалася можливою лише через трубопровід до турецького порту Джейхан, але цього було недостатньо для підтримки попередніх обсягів експорту.

На тлі бойових дій Іран раніше вже дозволив окремим "дружнім" країнам або суднам проходити через протоку за спеціальними умовами. Bloomberg також повідомляло, що Тегеран окремо дозволив прохід суднам із товарами першої необхідності до своїх портів. Попри це, транзит через Ормузьку протоку досі залишається значно нижчим за довоєнний рівень.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової енергетики – до початку нинішньої ескалації через неї проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти.

Степан Гафтко

Світ
Санкції
Енергетика
ОПЕК
Bloomberg
Ірак
Туреччина
Іран