Іран дозволив Іраку проходити через Ормузьку протоку

Іран заявив, що іракські судна звільнені від обмежень на прохід через Ормузьку протоку, яка залишається частково заблокованою на тлі війни та загострення в регіоні. Про це повідомили іранські військові, зазначивши, що "братський Ірак" може користуватися маршрутом без обмежень. За даними Bloomberg, йдеться про можливість вивести на ринок до 3 млн барелів іракської нафти на добу, пише УНН.

Деталі

Водночас поки що незрозуміло, чи стосується виняток усіх іракських танкерів та всього нафтового експорту країни, а також як саме цей механізм працюватиме на практиці. Іракський чиновник, на якого посилається агентство, зазначив, що ефект залежатиме від того, чи погодяться судноплавні компанії заходити в протоку в умовах ризику.

Експорт Іраку різко впав після обмежень у протоці

Після обмеження судноплавства через Ормузьку протоку Ірак, один із найбільших виробників нафти в ОПЕК, був змушений скоротити видобуток і експорт. Частина поставок залишалася можливою лише через трубопровід до турецького порту Джейхан, але цього було недостатньо для підтримки попередніх обсягів експорту.

Трамп порадив країнам купувати пальне у США або захопити Ормузьку протоку

На тлі бойових дій Іран раніше вже дозволив окремим "дружнім" країнам або суднам проходити через протоку за спеціальними умовами. Bloomberg також повідомляло, що Тегеран окремо дозволив прохід суднам із товарами першої необхідності до своїх портів. Попри це, транзит через Ормузьку протоку досі залишається значно нижчим за довоєнний рівень.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів світової енергетики – до початку нинішньої ескалації через неї проходила приблизно п’ята частина світових поставок нафти.

