Иран отменил второй раунд мирных переговоров с Соединенными Штатами
Киев • УНН
Тегеран отказался от встречи из-за чрезмерных требований Вашингтона и морской блокады. Двухнедельное соглашение о прекращении огня истекает в эту среду.
Иран отказался от проведения второго раунда мирных переговоров с США. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на иранское государственное информационное агентство IRNA, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что отсутствие Тегерана на переговорах связано с "чрезмерными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянными изменениями позиций, повторяющимися противоречиями и длительной морской блокадой".
Издание указывает, что эта новость появилась после того, как президент США Дональд Трамп заявил о новом раунде переговоров. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс был среди делегации, которая должна была прибыть в Пакистан в понедельник.
Двухнедельное соглашение о прекращении огня между США и Ираном должно закончиться в среду. Хотя перемирие в основном соблюдалось, напряженность в последние дни обострилась после того, как Иран отменил свое решение о повторном открытии Ормузского пролива, заявив, что блокада его портов США нарушила прекращение огня
Контекст
Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США не имеют права влиять на ядерную программу страны, на фоне приближающегося завершения режима прекращения огня.
Ранее президент США Дональд Трамп созвал срочное заседание в ситуационной комнате Белого дома из-за угрозы возобновления войны с Ираном уже через несколько дней.
