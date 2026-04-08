Иран объявил об исторической победе и капитуляции США на его условиях

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил об "исторической победе" в войне против США и их союзников. Об этом сообщает УНН.

Детали

В заявлении Совета, в частности, отмечается, что "враг потерпел несомненное, историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранской нации".

Указывается, что Иран "одержал великую победу и заставил преступную Америку принять его 10-пунктный план", в котором Соединенные Штаты принципиально берут обязательства о:

ненападении;

сохранении иранского контроля над Ормузским проливом;

согласии на обогащение урана;

отмене всех первичных санкций;

отмене всех вторичных санкций;

прекращении действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;

прекращении действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

выплате компенсаций Ирану;

выводе американских боевых сил из региона;

прекращении войны на всех фронтах, включая войну против "героического Исламского Сопротивления Ливана".

Мы приветствуем весь иранский народ с этой победой. ... Иран и движение сопротивления почти полностью уничтожили военную машину США в регионе, нанесли сокрушительные и глубокие удары по огромной инфраструктуре и объектам, которые враг построил и развернул в регионе на протяжении многих лет для этой войны с Ираном - говорится в заявлении.

В Тегеране подчеркнули, что "враг примерно через 10 дней после начала войны осознал, что никак не сможет выиграть эту войну, и по этой причине он начал пытаться общаться с Ираном и просить о прекращении огня различными каналами и методами".

Напомним

Президент США Дональд Трамп согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели при условии согласия Исламской Республики на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива.

Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное перемирие.

