Иран объявил об исторической победе и капитуляции США на его условиях

7 апреля, 22:47
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
Эксклюзив
7 апреля, 19:27
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
7 апреля, 18:30
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
Эксклюзив
7 апреля, 14:48
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
7 апреля, 14:42
Закат Земли и солнечное затмение - NASA опубликовало первые снимки с пролета мимо ЛуныPhotoVideo
7 апреля, 14:33
Разоблачена схема незаконного выезда за границу под видом музыкантов, у бывшего руководства Минкультуры проведены обыски - Генпрокурор
Эксклюзив
7 апреля, 11:12
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
7 апреля, 10:40
Международные резервы Украины "похудели" на 5% на фоне продажи валюты и выплат долга
Эксклюзив
7 апреля, 09:36
Александр Кацуба о газодобыче во время войны: продолжаем бурить, инвестировать и держим запасное "железо" под рукой
Эксклюзив
7 апреля, 07:40
Пост без вреда - как составить сбалансированный рацион и избежать дефицитов
Популярные новости
"Браво, федерация", выброшенная шапка, топ-3 по количеству трофеев: чем запомнился Луческу мировому и украинскому футболуPhotoVideo7 апреля, 20:02 • 15257 просмотра
Папа Римский осудил угрозы Трампа уничтожить иранскую цивилизацию7 апреля, 20:18 • 10027 просмотра
Перенос дедлайна для Ирана: Трамп заявил о "напряженных переговорах"7 апреля, 20:37 • 10523 просмотра
Ровенская область приняла пятый эвакуационный поезд с переселенцами из Донецкой областиPhoto23:48 • 7918 просмотра
Петер Мадьяр нашел позитив в приезде Вэнса в Венгрию для агитации за Орбана01:35 • 9118 просмотра
публикации
"Браво, федерация", выброшенная шапка, топ-3 по количеству трофеев: чем запомнился Луческу мировому и украинскому футболуPhotoVideo7 апреля, 20:02 • 15411 просмотра
Прецедент для рынка: как новая трактовка налогообложения лизинга разрушает украинскую авиацию
Эксклюзив
7 апреля, 11:12 • 37536 просмотра
Почему Этический кодекс врача Украины не распространяется на Odrex и их хирурга, которого судят за медицинскую халатностьPhoto7 апреля, 10:31 • 32252 просмотра
Чистый четверг 2026 года - значение, традиции и духовный смысл для верующих7 апреля, 10:04 • 31919 просмотра
В каких продуктах много железа – список продуктов для повышения уровня железа в организме7 апреля, 07:55 • 37029 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 13090 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 21550 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 24493 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 34729 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 48145 просмотра
Иран объявил об исторической победе и капитуляции США на его условиях

Киев • УНН

 • 2084 просмотра

Высший совет безопасности Ирана заявил о принятии США плана из 10 пунктов. Документ предусматривает отмену всех санкций и вывод американских войск.

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил об "исторической победе" в войне против США и их союзников. Об этом сообщает УНН.

Детали

В заявлении Совета, в частности, отмечается, что "враг потерпел несомненное, историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранской нации".

Указывается, что Иран "одержал великую победу и заставил преступную Америку принять его 10-пунктный план", в котором Соединенные Штаты принципиально берут обязательства о:

  • ненападении;
    • сохранении иранского контроля над Ормузским проливом;
      • согласии на обогащение урана;
        • отмене всех первичных санкций;
          • отмене всех вторичных санкций;
            • прекращении действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;
              • прекращении действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;
                • выплате компенсаций Ирану;
                  • выводе американских боевых сил из региона;
                    • прекращении войны на всех фронтах, включая войну против "героического Исламского Сопротивления Ливана".

                      Мы приветствуем весь иранский народ с этой победой. ... Иран и движение сопротивления почти полностью уничтожили военную машину США в регионе, нанесли сокрушительные и глубокие удары по огромной инфраструктуре и объектам, которые враг построил и развернул в регионе на протяжении многих лет для этой войны с Ираном

                      - говорится в заявлении.

                      В Тегеране подчеркнули, что "враг примерно через 10 дней после начала войны осознал, что никак не сможет выиграть эту войну, и по этой причине он начал пытаться общаться с Ираном и просить о прекращении огня различными каналами и методами".

                      Напомним

                      Президент США Дональд Трамп согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели при условии согласия Исламской Республики на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива.

                      Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное перемирие.

                      Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке07.04.26, 22:27 • 24293 просмотра

