Иран объявил об исторической победе и капитуляции США на его условиях
УНН
Высший совет безопасности Ирана заявил о принятии США плана из 10 пунктов. Документ предусматривает отмену всех санкций и вывод американских войск.
Высший совет национальной безопасности Ирана заявил об "исторической победе" в войне против США и их союзников. Об этом сообщает УНН.
Детали
В заявлении Совета, в частности, отмечается, что "враг потерпел несомненное, историческое и сокрушительное поражение в своей трусливой, незаконной и преступной войне против иранской нации".
Указывается, что Иран "одержал великую победу и заставил преступную Америку принять его 10-пунктный план", в котором Соединенные Штаты принципиально берут обязательства о:
- ненападении;
- сохранении иранского контроля над Ормузским проливом;
- согласии на обогащение урана;
- отмене всех первичных санкций;
- отмене всех вторичных санкций;
- прекращении действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;
- прекращении действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;
- выплате компенсаций Ирану;
- выводе американских боевых сил из региона;
- прекращении войны на всех фронтах, включая войну против "героического Исламского Сопротивления Ливана".
Мы приветствуем весь иранский народ с этой победой. ... Иран и движение сопротивления почти полностью уничтожили военную машину США в регионе, нанесли сокрушительные и глубокие удары по огромной инфраструктуре и объектам, которые враг построил и развернул в регионе на протяжении многих лет для этой войны с Ираном
В Тегеране подчеркнули, что "враг примерно через 10 дней после начала войны осознал, что никак не сможет выиграть эту войну, и по этой причине он начал пытаться общаться с Ираном и просить о прекращении огня различными каналами и методами".
Напомним
Президент США Дональд Трамп согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели при условии согласия Исламской Республики на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива.
Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное перемирие.
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке07.04.26, 22:27 • 24293 просмотра