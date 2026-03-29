Иран атаковал алюминиевый завод в Абу-Даби

Иранская ракетно-дроновая атака нанесла "значительный" ущерб одному из заводов Emirates Global Aluminium в Абу-Даби и ранила нескольких сотрудников государственной компании. Об этом сообщает агентство Financial Times, пишет УНН.

Детали

EGA, один из крупнейших производителей алюминия в мире, сообщила, что целью стала площадка Al Taweelah в столице Объединенных Арабских Эмиратов. В прошлом году плавильный завод в Al Taweelah произвел 1,6 млн тонн литого металла.

Атака произошла на следующий день после того, как ударам подверглись два из крупнейших металлургических заводов Ирана, на фоне того, как промышленная инфраструктура все чаще становится мишенью.

EGA совместно принадлежит Mubadala, одному из суверенных инвестиционных фондов Абу-Даби, и Investment Corporation of Dubai.

Как сообщало издание на прошлой неделе, опасения, что конфликт ограничит поставки алюминия из региона Персидского залива, уже вызвали "панические закупки" со стороны автопроизводителей.

ОАЭ больше всего пострадали от атак Ирана на союзников Вашингтона в Персидском заливе с тех пор, как США и Израиль четыре недели назад начали войну против Исламской Республики.

