Іран атакував алюмінієвий завод в Абу-Дабі

Київ • УНН

 • 2448 перегляди

Ракетно-дроновий удар Ірану пошкодив майданчик Al Taweelah в Абу-Дабі та поранив працівників. Атака на одного з лідерів ринку викликала паніку в автопрому.

Іранська ракетно-дронова атака завдала "значної" шкоди одному із заводів Emirates Global Aluminium в Абу-Дабі та поранила кількох працівників державної компанії.  Про це повідомляє агентство Financial Times, пише УНН.

Деталі

EGA, один із найбільших виробників алюмінію у світі, повідомила, що ціллю став майданчик Al Taweelah у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Минулого року плавильний завод у Al Taweelah виробив 1,6 млн тонн литого металу.

Атака сталася наступного дня після того, як ударів зазнали два з найбільших металургійних заводів Ірану, на тлі того, як промислова інфраструктура дедалі частіше стає мішенню.

EGA спільно належить Mubadala, одному із суверенних інвестиційних фондів Абу-Дабі, та Investment Corporation of Dubai.

Як повідомляло видання минулого тижня побоювання, що конфлікт обмежить постачання алюмінію з регіону Перської затоки, вже спричинили "панічні закупівлі" з боку автовиробників.

ОАЕ найбільше постраждали від атак Ірану на союзників Вашингтона в Перській затоці відтоді, як США та Ізраїль чотири тижні тому розпочали війну проти Ісламської Республіки.

Ольга Розгон

ЕкономікаСвіт
Сутички
Ізраїль
Financial Times
Абу-Дабі
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Іран