Іран атакував алюмінієвий завод в Абу-Дабі

Іранська ракетно-дронова атака завдала "значної" шкоди одному із заводів Emirates Global Aluminium в Абу-Дабі та поранила кількох працівників державної компанії. Про це повідомляє агентство Financial Times, пише УНН.

Деталі

EGA, один із найбільших виробників алюмінію у світі, повідомила, що ціллю став майданчик Al Taweelah у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Минулого року плавильний завод у Al Taweelah виробив 1,6 млн тонн литого металу.

Атака сталася наступного дня після того, як ударів зазнали два з найбільших металургійних заводів Ірану, на тлі того, як промислова інфраструктура дедалі частіше стає мішенню.

EGA спільно належить Mubadala, одному із суверенних інвестиційних фондів Абу-Дабі, та Investment Corporation of Dubai.

Як повідомляло видання минулого тижня побоювання, що конфлікт обмежить постачання алюмінію з регіону Перської затоки, вже спричинили "панічні закупівлі" з боку автовиробників.

ОАЕ найбільше постраждали від атак Ірану на союзників Вашингтона в Перській затоці відтоді, як США та Ізраїль чотири тижні тому розпочали війну проти Ісламської Республіки.

