Киев • УНН
Иракские боевики обещают усилить нападения на Израиль и нацелиться на интересы США в Ираке и на Ближнем Востоке, если начнется война между Израилем и Хезболлой в Ливане.
Координационный комитет иракского сопротивления, обещает усилить атаки на Израиль, если конфликт с Хезболлой в Ливане перерастет в полномасштабную войну. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
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Отмечается, что ливанское издание, которое поддерживает "Хезболлу", также сообщает, что комитет угрожал Вашингтону, заявив, что в случае войны между Израилем и "Хезболлой" интересы США в Ираке и на Ближнем Востоке станут законной мишенью.
Поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке заявили о ряде атак беспилотников на южный город Эйлат за последние несколько месяцев.
Тем временем Израиль предупредил, что если дипломатическое решение не будет достигнуто, он перейдет к военным действиям, чтобы вытеснить "Хезболлу" на север.
Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и Хезболлой30 июня 2024, 02:17 • 91677 просмотров