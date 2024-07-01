Координационный комитет иракского сопротивления, обещает усилить атаки на Израиль, если конфликт с Хезболлой в Ливане перерастет в полномасштабную войну. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ливанское издание, которое поддерживает "Хезболлу", также сообщает, что комитет угрожал Вашингтону, заявив, что в случае войны между Израилем и "Хезболлой" интересы США в Ираке и на Ближнем Востоке станут законной мишенью.

Поддерживаемые Ираном ополченцы в Ираке заявили о ряде атак беспилотников на южный город Эйлат за последние несколько месяцев.

Тем временем Израиль предупредил, что если дипломатическое решение не будет достигнуто, он перейдет к военным действиям, чтобы вытеснить "Хезболлу" на север.

Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и Хезболлой