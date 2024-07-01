Іракські бойовики обіцяють посилити атаки на Ізраїль, якщо почнеться війна з "Хезболлою"
Київ • УНН
Іракські бойовики обіцяють посилити напади на Ізраїль і націлитися на інтереси США в Іраку і на Близькому Сході, якщо почнеться війна між Ізраїлем і Хезболлою в Лівані.
Координаційний комітет іракського опору, обіцяє посилити атаки на Ізраїль, якщо конфлікт із Хезболлою у Лівані переросте у повномасштабну війну. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.
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Зазначається, що ліванське видання, яке підтримує "Хезболлу", також повідомляє, що комітет погрожував Вашингтону, заявивши, що в разі війни між Ізраїлем і "Хезболлою" інтереси США в Іраку та на Близькому Сході стануть законною мішенню.
Підтримувані Іраном ополченці в Іраку заявили про низку атак безпілотників на південне місто Ейлат за останні кілька місяців.
Тим часом Ізраїль попередив, що якщо дипломатичне рішення не буде досягнуте, він перейде до військових дій, щоб витіснити "Хезболлу" на північ.
Саудівська Аравія закликала своїх громадян покинути Ліван на тлі напруженості між Ізраїлем та Хезболлою30.06.24, 05:17 • 94476 переглядiв