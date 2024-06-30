Саудівська Аравія закликала своїх громадян покинути Ліван на тлі напруженості між Ізраїлем та Хезболлою
Київ • УНН
Посольство Саудівської Аравії в Лівані закликало своїх громадян негайно покинути країну через ескалацію напруженості між Ізраїлем і Хезболлою.
Посольство Саудівської Аравії в Лівані закликало своїх громадян залишити країну через зростання напруги між Ізраїлем та Хезболлою. Про це повідомляє Посольство Саудівської Аравії у X, передає УНН.
Деталі
Посольство Саудівської Аравії офіційно звернулася до своїх громадян, які перебувають в Лівані, закликавши їх негайно покинути країну через загострення конфлікту між Ізраїлем і Хезболлою.
Посольство Саудівської Аравії у Ліванській Республіці ретельно слідкує за поточними подіями на півдні Лівану та закликає всіх громадян дотримуватися рекомендацій щодо подорожей до країни. Крім того, ми закликаємо всіх наших громадян, які перебувають в Лівані, негайно покинути його територію
Крім того, 28 червня американська розвідка повідомила про можливе загострення протистояння між Ізраїлем і Хезболлою в найближчі кілька тижнів, якщо не буде досягнуто домовленості щодо припинення вогню в секторі Газа між Ізраїлем і ХАМАС.
Іран погрожує Ізраїлю “війною на знищення” в разі нападу на Ліван 29.06.24, 11:59 • 25577 переглядiв