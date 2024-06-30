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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Привлечение специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак" будет полезным и для потребителей, и для правоохранительных органов - экономист
28 июня 2024, 12:29  •  120515 просмотра

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Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт

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28 июня 2024, 05:43  •  96121 просмотра

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Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

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