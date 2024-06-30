Посольство Саудовской Аравии в Ливане призвало своих граждан покинуть страну из-за роста напряжения между Израилем и Хезболлой. Об этом сообщает Посольство Саудовской Аравии в X, передает УНН.

Детали

Посольство Саудовской Аравии официально обратилось к своим гражданам, находящимся в Ливане, призвав их немедленно покинуть страну из-за обострения конфликта между Израилем и Хезболлой.

Посольство Саудовской Аравии в Ливанской Республике тщательно следит за текущими событиями на юге Ливана и призывает всех граждан придерживаться рекомендаций относительно путешествий в страну. Кроме того, мы призываем всех наших граждан, находящихся в Ливане, немедленно покинуть его территорию - Посольство Саудовской Аравии.

Кроме того, 28 июня американская разведка сообщила о возможном обострении противостояния между Израилем и Хезболлой в ближайшие несколько недель, если не будет достигнута договоренность о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС.

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