Интенсивность детонации под Ичней составляет 7 взрывов в час

"В настоящее время на территории военной части проходит 7 взрывов в час", - отметила чиновник.

По ее словам, погибших и раненых нет.

При этом она добавила, что 8 населенных пунктов остаются без газа. Еще 5 населенных пунктов остаются без электроснабжения, однако до конца суток оно должно быть восстановлено.



Напомним, ранее ГСЧС сообщала, что интенсивность взрывов, а также количество очагов тления на территории 6-го арсенала Министерства обороны, где 9 октября произошло чрезвычайное происшествие с пожаром и взрывами, ночью по сравнению с предыдущей значительно уменьшились.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.