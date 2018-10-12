Інтенсивність детонації під Ічнею становить 7 вибухів на годину

"На даний час на території військової частини відбувається 7 вибухів на годину", - зазначила чиновник.

За її словами, загиблих і поранених немає.

При цьому вона додала, що 8 населених пунктів залишаються без газу. Ще 5 населених пунктів залишається без електропостачання, однак до кінця доби воно має бути відновлене.



Нагадаємо, раніше ДСНС повідомляла, що інтенсивність вибухів, а також кількість осередків тління на території 6-го арсеналу Міністерства оборони, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежею та вибухами, цієї ночі у порівнянні з попередньою значно зменшилися.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.