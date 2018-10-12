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Міноборони: за ніч на арсеналі під Ічнею осередків тління поменшало

Київ • УНН

 • 8335 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Інтенсивність вибухів, а також кількість осередків тління на території 6-го арсеналу Міністерства оборони, де 9 жовтня сталася надзвичайна ситуація з пожежою та вибухами, цієї ночі у порівнянні з попередньою значно зменшилися. Про це УНН повідомили у прес-службі Міноборони.

"Станом на 9:00 12 жовтня на території 6-го арсеналу продовжуються заходи з ліквідації наслідків надзвичайної події... Інтенсивність вибухів, а також кількість осередків тління цієї ночі у порівнянні з попередньою значно зменшилася", - вказали в оборонному відомстві.

На території арсеналу вже працює пожежна техніка - 9 пожежних танків ГПМ-54, 3 інженерні машини розгородження (ІМР), 15 пожежних автомобілів. Здійснюється аеророзвідка, з початком світлої пори доби вже працює авіація ДСНС України.

"15 груп розмінування здійснюють очищення адміністративної території арсеналу, ці роботи планується завершити сьогодні і провести контрольний огляд", - додали у Міноборони.

Загалом з початку ліквідації наслідків надзвичайної події для гасіння осередків вогню та тління, як зазначається, літаками Ан-32 ДСНС здійснено 46 вильотів, скинуто 368 тонн води. 

У навколишніх населених пунктах продовжує працювати Військова служба правопорядку у ЗС України для підтримання правопорядку.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.

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